Sexmisbrugssag kan få store konsekvenser for paven

Pave Frans har svoret at ville rydde op i kirkens mange skandalesager. Men anklager om sexmisbrug mod en af pavens tætteste og mest magtfulde kardinaler kan give "store ridser i lakken”, lyder det fra forsker

Endnu en sag om seksuelt misbrug har ramt den katolske kirke. Den højtstående kardinal George Pell, som har ansvaret for den katolske kirkes økonomi, er blevet anklaget i sit hjemland Australien i flere sager om seksuelle overgreb.



George Pell nægter sig skyldig i anklagerne og har taget orlov fra Vatikanet for at rejse til Australien for at deltage i retssagen.



Hvis anklagerne viser sig at holde vand, vil det være den mest alvorlige sag om seksuelle overgreb for Vatikanet til dato. George Pell er nemlig den højest placerede inden for den katolske kirke, som er blevet ramt af så alvorlige anklager. Derfor kan sagen meget vel få betydelige konsekvenser for pave Frans, forklarer Peter Lodberg, som er professor og forsker i den katolske kirke ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.



”Hvis Pell bliver dømt ved domstolen, vil det efterlade paven med store ridser i lakken,” siger han.

Han forklarer, at pave Frans siden 2013 har givet udtryk for, at han vil rydde op i Vatikanets mange skandalesager, og at han derfor valgte at udskifte kredsen omkring sig selv og ledelsen i