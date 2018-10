To arrangementer, der vil det samme

Man skulle ikke tro, at det var et religiøst over for et neutralt åbnings-arrangement, sagde Daniel Toft (S) der deltog i begge åbningsarrangementer på Christiansborg

Umiddelbart kunne man tro, at der var tale om to grundlæggende forskellige arrangementer, da politikerne i går kunne vælge at begynde folketingsåret med en gudstjeneste eller en højtidelighed hos Humanistisk Samfund.

Men faktisk var der også slående ligheder mellem den kristne og den religionsløse fejring. Det forstår man på Daniel Toft (S), der som en af de få folketingspolitikere nåede at deltage i begge arrangementer.

”Det var ikke sådan, at det var et religiøst arrangement over for et neutralt. Der var masser af overbevisning og ånd begge steder. Og heldigvis for det. For det bliver så kedeligt, hvis vi skal rense al ånd og retning væk, før vi kan møde hinanden,” siger han.

Daniel Toft lagde især mærke til, at talen ved det humanistiske arrangement var særdeles politisk.