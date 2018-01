Astrologer kæmper i dag for at få indtægter

For et par årtier siden blomstrede astrologien i Danmark med aftenskolekurser og horoskoper til enkeltpersoner, par og virksomheder. Nu nøjes mange med gratis stjernetydning på nettet, siger astrolog Karl Aage Jensen, der står bag magasinet Horoskopet, der netop har haft 25-årsjubilæum

”Hvornår er du født?”.

Det spørgsmål er Karl Aage Jensen vant til at stille dem, der sidder over for ham på kontoret i AstrologiHuset i København. Og hvis Kristeligt Dagblads udsendte vil forstå, hvordan han arbejder, er det nødvendigt med et svar.

Det får han så. Fødselsdato, klokkeslæt og fødeby tastes ind i et program på computeren, og Karl Aage Jensen afslutter med et hårdt tryk på tastaturets enter-knap. Frem på skærmen kommer et diagram, som ligner et ur, hvor tallene er skiftet ud med 12 stjernetegn. Mellem tegnene er der streger og figurer, som viser, hvordan stjernerne, Solen, Månen og planeterne stod på det noterede fødselstidspunkt. Ud fra dette kan Karl Aage Jensen efter sigende finde sandheder om sin gæsts personlighed og liv.