Bededame: Vi henter de døde for tidligt i deres hjem

Pårørerende til afdøde fortæller mange historier om uforklarlige hændelser til bededame i Grejsdalens Begravelsesforretning Bente Lorenzen. For hende er der ingen tvivl om, at der findes en åndelig verden, som har en betydning, ikke mindst når mennesker dør

Hvordan vil du beskrive din tro?

Troen er mit anker og det, som står fast for mig i en tilværelse, hvor jeg ellers godt kan fjumre rundt og nogle dage være længere væk fra Gud end andre dage. Jeg har dog altid en fast tillid til, at jeg aldrig er alene, at Gud konstant er med mig, og at jeg er elsket, som jeg er. For sådan er det, også selvom jeg ikke altid er bevidst om det. Gud er på den måde ligesom vejret. De er der altid begge to, også når jeg ikke bemærker det.