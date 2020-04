Bedemand er kreativ: Kører ud i naturen og synger med de pårørende

Coronavirussen gør, at mange pårørende udsætter den kirkelig ceremoni for deres afdøde. Det har givet bedemændene en ny rolle

Når det ikke er coronatider, og alt er normalt, så vælger de fleste danskere at tage afsked med deres afdøde i kirken sammen med familie, venner og bekendte, hvor en præst står for ceremonien med blandt andet jordpåkastelse.

En traditionel begravelse som denne er dog midertidig udfordret på grund af coronavirussen, og derfor vælger mange pårørende at udsætte den kirkelige ceremoni til, at vi igen må være sammen og kramme.

- Derfor er vi som bedemænd begyndt at tænke ud af boksen, lyder det fra Bibbi Boisen, der er bedemand i Beder, til TV2 Østjylland.

Behovet for at sige ordentligt farvel er der nemlig stadigvæk - nu bare uden for kirken - og det har fået Bibbi Boisen og flere af landets andre bedemænd til at tænke kreativt.

- En af måderne, vi tager afsked på i øjeblikket, er for eksempel ved at køre ud i naturen, hvor kisten jo kan komme ud og familien kan stå og tage en sidste afsked i smukke omgivelser med deres kære, siger Bibbi Boisen.

Og så har sang også fået en endnu vigtigere betydning.

- Vi synger rigtig meget. Det gør vi normalt også, men i de her tider er det, som om det giver ekstra meget mening at samles på afstand og synge, påpeger hun.

Selve bisættelsen og jordpåkastelsen kan derfor blive udskudt til coronakrisen er ovre. Den er nemlig fortsat vigtig.

- Det er til jordpåkastelsen, hvor symbolet for, at der er mere end døden, bliver vist. Her slutter vi ikke af med at sige: 'til jord skal du blive', men slutter i stedet for med at sige: 'af jorden skal du igen genopstå'. Altså, at der er noget, som venter efter døden, fortæller Morten Skrubbeltrang, der er præst i Halse Kirke, til TV2 Østjylland.

Og selvom det er en anderledes måde end under normale omstændigheder, så oplever Bibbi Boisen, at nytænkningen bliver taget godt imod.

- Når folk ringer, skriver eller sender blomster som tak, så mener de det virkelig. Det viser, at man har formået at gøre noget, som ellers var utroligt trist og svært lige nu til noget smukt alligevel. Så det betyder rigtig meget for mig, at kunne hjæpe, siger hun.