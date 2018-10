”Herrens veje”: Bibelens sprog opløfter dramaet

4 stjerner

Julens budskab skaber et lysglimt af fred for de hårdt plagede ensomme sjæle i ”Herrens veje”. Selv religioner og familier forsones

I 13. afsnit sænker sjælefreden sig for en stund over Lindegård Præstegård. Efter at have været ramt af en stor tvivl bliver Johannes på ny opfyldt. Både af sig selv og af Gud. Provsten genfinder næsten fordums kraft i asken fra Augusts efterladte prædikener. For også i 2018 tænder sønnen lys i mørket. Og Gud kommer tilbage til Johannes i form af et lille barn.

Manuskriptforfatterne dypper igen pennen i både Det Gamle Testamente og evangelierne. På ny bliver Bibelens sprog, folkekirkens sprog, der magter højstemtheden, inderligheden og åndeligheden, en opløftende del af dramaet.

Julens budskaber og symbolik gennemsyrer det forsonlige afsnit. Næsten som hin nat i skyttegravene indstiller Amira og Walid skilsmissekrigen, og Johannes og imamen finder fredeligt samkvem. Islam og kristendom bliver både gejstligt og menneskeligt sammenføjet.

Men Johannes er ingen farisæer, og han husker også at dømme sig selv fra prædikestolen. Så selvom den standhaftige nærmest lader sig smitte af Augusts efterladte milde flæskestegsteologi, holder Johannes stand mod den selvgodhed, han frygter mest af alt.

Julen er hjerternes fest. Og i præstegården er højtiden flettet af sorg. Men fred og forsoning trænger ind igennem de røde mure og de stejle sjæle. Det er måske næsten for meget, men det er jo jul. Undtagen for Svend, der mister troen på mirakler. Det er ulykkeligt, at han ender alene med nålen i armen.