Billedkunstner: Min far blev hentet og bragt over på den anden side

Da billedkunstner Peter Simonsens far lå på sit dødsleje, skete der noget, der fik sønnen til at tro, at der er en virkelighed bag den umiddelbart fysiske. Oplevelsen styrkede ham i den overbevisning, at der ikke er grund til at frygte døden

Det var en aften i januar 2005. Min far var indlagt på Skejby Sygehus, og lægerne havde opgivet ham. Han var ellers en stærk mand på 81 år. Få måneder tidligere havde han kravlet rundt med en motorsav og beskåret træerne ved sit og min mors sommerhus på Djursland. Men i månederne derefter fik han vandladningsproblemer, og hans læge var i tvivl om, hvad der var galt.

Da min far endelig blev indlagt den 23. december, gik det hurtigt. Nyrerne satte ud, han fik hjerteflimmer og lungebetændelse. Inden for 24 timer kom han på intensivafdelingen og blev lagt i kunstig koma. Efter cirka tre uger fjernede lægerne ilttilførslen og lagde ham ind på en stue, hvor han bare skulle ligge, og så skulle kroppen klare sig selv. Vi vidste, at det var et spørgsmål om tid.