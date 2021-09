Biskop blåstempler regnbuefarver til præstekjolen

Københavns biskop afviste klage over præst med regnbuefarvet sjal på præstekjolen. Dermed åbner han for, at præstekjolen bliver en politisk reklamesøjle, siger kritisk præst

Der er grænser for, hvad man må bruge en præstekjole til. Men grænsen blev ikke overskredet, da en præst på Christiansø ud for Bornholm iførte sig en såkaldt stola – en tørklædelignende beklædningsgenstand – i regnbuefarver uden på sin præstekjole i forbindelse med en pride-fest i Store Tårn på øen. Det mener i hvert fald biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen, der modtog en klage over beklædningsgenstanden fra en person, der havde set et billede af præsten og ikke brød sig om, at præstekjolen blev brugt i politisk øjemed. Biskoppen svarede: