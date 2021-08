Biskop: Det er perfidt at kalde missionsk teologi ond

Det var uhyrlige påstande, sognepræst i Agger Kirke Claus Nybo kom med, da han i en radiogudstjeneste sagde, at missionsfolks syn på homoseksualitet var udtryk for en ond teologi, mener biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro

Det var ”uhyrlige påstande”, der ikke hører hjemme i folkekirken, som blev formuleret af sognepræst Claus Nybo fra Agger Kirke ved gudstjenesten i søndags. Det mener biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro, som i en skriftlig kommentar reagerer på, at sognepræsten fra Sydthy i sin prædiken sagde, at et missionsk syn på homoseksualitet er udtryk for en ond teologi, og senere i et interview sagde, at Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaards, argumentation for sit syn på homoseksualitet er at sammenligne med det, man finder hos Taleban og Islamisk Stat. Gudstjenesten blev transmitteret på P1.