Præsenteret for et ja eller nej-spørgsmål ved bispevalgkampen i 2008 er biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller muligvis kommet til at sige ja til, at han ville stoppe efter 10 år. Men han tilføjede bagefter, at han ville stoppe, når stiftet ikke længere har brug for ham, siger han