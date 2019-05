Biskop: Kirkefestival mangler stadig at sætte politisk dagsorden

Når Himmelske Dage finder sted i Kristi himmelfartsferien i Viborg Stift, håber den stedlige biskop, Henrik Stubkjær, at arrangementet bliver mere politisk. Himmelske Dage skal i stigende grad blive dagsordensættende, som man ser det i Tyskland og deres kirkedage, mener han

For Henrik Stubkjær har det været en stor oplevelse, hver gang han har deltaget i Danske Kirkedage. Men det fælleskirkelige arrangement, der foregår hvert tredje år forskellige steder i landet, har altid manglet én ting, mener biskoppen over Viborg Stift. Det har manglet at sætte dagsordenen for den brede samfundsdebat i samme grad som den tyske udgave af samme arrangement:

”Vi er i Danmark inspireret af de tyske kirkedage, der i høj grad er dagsordensættende for den politiske debat og samfundsdebatten. De danske kirkedage har ikke samme gennemslagskraft, men med åbningen ud mod livet i byen og samfundet, som vi så i København for tre år siden, og som nu fortsættes i Herning, er vi på vej,” siger han.