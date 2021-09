Biskop og Landsforeningen af Menighedsråd: Nej tak til kirkeminister på fuld tid

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, og formand for Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard vender sig blandt andre mod forslag om at splitte kirke- og kulturministerposten i to, som det foreslås i tirsdagens kronik