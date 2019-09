Biskop vil have præster med i de voksnes klimastrejke

På fredag vil de voksnes pendant til Greta Thunbergs klimastrejker finde sted i hele landet. I Viborg Stift opfordrer biskop Henrik Stubkjær alle kirker i stiftet til at deltage. Det er popsmart at underkaste sig skolestrejkernes hysteri, mener sognepræst

I over et år er den svenske klimaaktivist Greta Thunberg og tusindvis af andre skoleelever gået på gaden for at demonstrere for politisk handlekraft i kampen mod klimaforandringerne. På fredag kommer den voksne pendant til dette, og her vil Viborg Stift være med.

Det skriver stiftets biskop, Henrik Stubkjær, på Facebook, hvor han opfordrer alle kirker i stiftet til at deltage i begivenheden ”Break for Climate” – pause for klimaet – mellem kl. 12 og 14 på fredag.

”I den kristne kirke, der tror på en skabende og opretholdende Gud, og at vi som mennesker har fået et forvalteransvar, er det naturligt at bakke op og være med til at sætte konkret handling bag de mange fine ord, som vi hører fra både politiske partier, erhvervsliv og foreningslivet. Derfor vil jeg som biskop opfordre alle kirker i Viborg Stift til at gå med i denne markering og bruge frokosten fredag den 27. september til at drøfte, hvad vi kan gøre lokalt og som enkeltpersoner,” skriver han.

Det er foreningen 350 Klimabevægelsen i Danmark, der står bag begivenheden, som har fået undertitlen ”I solidaritet med Greta Thunberg og skoleeleverne”.

Ambitionen er ifølge bevægelsens hjemmeside at få en million danske voksne til at bruge deres frokostpause på at diskutere løsninger på klimaudfordringerne og dermed skabe den opmærksomhed, ”der kan skubbe til udarbejdelsen af en dansk klimalov”, samtidig med at der lægges pres på Europa-Parlamentet og FN-forhandlinger om ”overordentligt snarlige globale klimatiltag”.

Men det er utidigt, at en biskop spænder kirken for klimasagen, mener Kurt V. Andersen, der er pensioneret valgmenighedspræst i den grundtvigske valgmenighed i Bøvling.

”Man skal være meget varsom for at spænde kirken for sager. Specielt når det handler om aktivisme som i dette tilfælde, fordi aktivisme har det med at trampe rundt i andre menneskers forlegenhed. Man peger på de andre som syndere. Henrik Stubkjær kan feje for egen dør, spare energi derhjemme, køre elbil og så videre, men som biskop bør han ikke presse denne sag ned over sine ansatte,” siger han og tilføjer, at kritikken intet har at gøre med hans egen indstilling til klimaspørgsmålet, som han tager alvorligt.

Radiovært Anders Laugesen, som i mange år har beskæftiget sig med kirke og tro, er for så vidt enig i, at folkekirken ikke skal være aktivistisk. Men han synes, opfordringen fra biskoppen er på sin plads, fordi klimaforandringerne er udtryk for en en helt ekstraordinær situation.

”Der er tidspunkter, hvor situationer er så alvorlige, at man må tage ekstraordinære mekanismer i brug. Det gjorde Københavns biskop Hans Fuglsang-Damgaard for eksempel, da jøder blev forfulgt under Anden Verdenskrig. Jeg mener ikke, at man skal spænde kirken for en politisk sag, men efter min overbevisning er vi nået et punkt, hvor klimakrisen er så alvorlig, at det er på sin plads, at der tages ekstraordinære skridt, og at kirken viser en moralsk vej,” siger han.

Christian Langballe, der er sognepræst og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, er derimod ikke så begejstret for opfordringen, som han ikke har tænkt sig at følge.

”Jeg sidder ikke med løsninger på klimaudfordringerne, og det tror jeg heller ikke, Henrik Stubkjær gør. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skulle bidrage med, udover måske at sende en bøn op om at passe på skaberværket,” siger han og kalder skoleelevernes klimademonstrationer for hysteri:

”Klimadebatten er blevet til et spørgsmål om religion, hvor folk kaster sig på knæ for 16-årige Greta Thunberg uden at tage en saglig debat. Jeg synes ikke, det er en biskops opgave at påvirke folk i den retning. Han er i sin gode ret til det, men jeg synes, at det er for popsmart,” siger han.

Sognepræst i Bellahøj-Utterslev Sogn i København, Asser Skude, mener også, at klimadebatten kan blive hysterisk. Men han ser ikke noget problem i at opfordre til klimamarkering i Viborg Stift, hvis det bliver gjort ordentligt.

”Mit problem med klimadebatten har været, når den er blevet ført af børn, og når den har taget karakter af dommedagsprofeti. Man må finde balancen mellem at tage problemet meget alvorligt uden at tage modet og gnisten fra unge mennesker. Og ved ikke at blive sekterisk og fordømmende over for politikere. Hvis de kan lave en klimaaktion i Viborg Stift uden at miste fatningen, vil jeg mene, at det er et fint initiativ,” siger han.

Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær er uenig med sine kritikere i, at det er en opfordring til at markere sig politisk.

”Situationen med klimaforandringerne er for vigtig til, at vi politiserer den. Alle politiske partier har dette på deres dagsorden, så for mig ligner det et bredt folkeligt anliggende. Vi i kirken, der mener at kloden er skabt af Gud, bør arbejde for at bevare skaberværket og give skaberværkets skønhed videre til vores børn og børnebørn,” siger han.