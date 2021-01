Biskopper strammer skruen: Gudstjenester skal ned på 30 minutter

Gudstjenester skal være kortere, og sang skal reduceres, lyder det i ny vejledning fra folkekirkens biskopper

En ny vejledning er netop udsendt af folkekirkens biskopper onsdag aften.

Den beskriver de nye retningslinjer for gudstjenester:

"Fremover bør gudstjenester og kirkelige handlinger kun vare max. 30 minutter, og vi anbefaler, at man undlader fællessang. Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende. Men der må max. være 5 personer samlet på samme tid."

Desuden er der flere andre punkter i vejledningen:

Arealkravet vil også blive skærpet. Man afventer den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar.

Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter.

Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.

Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.

Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.

Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.

Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.

Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.

Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.

forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav. Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.

