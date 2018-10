Biskopper til regeringen: Luk flere ind på teologi-studierne

Landets biskopper vil tage kontakt til ministre for at få dem til at lukke flere ind på teologistudierne. Men folkekirken mangler stadig at dokumentere, at der mangler præster, lyder det fra universitet

Det hører til sjældenhederne, at folkekirkens 10 biskopper blander sig i dansk politik. Og især i politik, der ligger uden for Kirkeministeriets område.

Ikke desto mindre går de nu ind i en konkret sag om optag på landets universiteter. Biskopperne mener, at Aarhus og Københavns Universitet skal kunne optage flere teologistuderende for at imødekomme en truende præstemangel. Begge studier er ellers underlagt et politisk bestemt optagelsesloft – en såkaldt dimensionering.

Et enigt bispekollegie traf beslutningen i sidste uge under et firedages bispemøde, som der i går kom referat fra. Det er nu Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, der skal bringe budskabet videre til både relevante ministre og universitetsrektorer.

”Vi vil gerne pege på, at det er et problem at have et loft på teologistudierne, samtidig med at vi står over for en præstemangel i folkekirken. Derfor retter vi henvendelse til de relevante parter for at se, om vi kan rokke ved noget, der ellers ligger uden for vores ressort,” siger Henrik Wigh-Poulsen.

Biskopperne havde taget emnet op efter at have fået en henvendelse fra det private, konservative teologistudie Menighedsfakultetet. Her uddanner man bachelorer i teologi, hvorefter de studerende typisk går videre til Aarhus Universitet og læser en teologisk kandidatgrad. Men på grund af dimensioneringen har de studerende nu svært ved at få plads på universitetet.