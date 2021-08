Bispekandidater diskuterede danskernes tro

Jane Knudsen, menighedsrådsmedlem fra Brorstrup Sogn, er mødt op i god tid for at sikre sig en plads på forreste række. Og det er der grund til. Samtlige 210 billetter til onsdagens debatarrangement er udsolgt, og salen i Folkekirkens Hus i Aalborg er snart tæt pakket.

“Jeg har nok besluttet mig for, hvem jeg vil stemme på. Men jeg ville gerne lige se de to andre. Der er jo stadig en mulighed for, at jeg skifter mening,” siger hun.

Oppe på scenen er de tre kandidater temmelig rolige. Selvom der er mindre end to uger til at afstemningen til bispevalget i Aalborg Stift går i gang, har de allerede stået over hinanden flere gange til debatarrangementer rundt omkring i stiftets kirker og kulturhuse.

Klokken 19.30 går debatten i gang. Som noget af det første beder aftenens moderator, chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager, de tre bispekandidater give et godt råd til den nye kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

“Det, vi oplever lige nu, er, at vores præster og personale er slidte. De har stået i forreste række gennem de sidste to år. Så helt konkret ville det være rigtig godt, hvis den nye minister siger tak. Jeg tror vores præster og ansatte trænger til et skulderklap,” indleder Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring og provst i Hjørring Søndre Provsti, og tilføjer:

“Så håber jeg også, at den ny kirkeminister vil være med til at sætte folkekirken ind i regeringens bevidsthed. Vi er jo den største organisation, der overhovedet er i Danmark,” tilføjer Thomas Reinholdt Rasmussen.

Næste bispekandidat, sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg Hanne Dahl, råder den nye kirkeminister til at sætte sig grundigt ind i folkekirkens unikke struktur:

“Der er ikke noget andet sted i landet, hvor vi har et så finmasket folkevalgt demokrati. Så det råd, man må give kirkeministeren, er at værne om den struktur og gøre det sjovt og let at være menighedsråd,” siger Hanne Dahl.

Tredje bispekandidat, provst i Horsens Provsti Annette Brounbjerg Bennedsgaard, opfordrer den nye kirkeminister til at få sig kontakter i kirken:

“Det gør ikke noget, hvis man som ny kirkeminister ikke kender folkekirken ud og ind, hvis man udnytter, at der jo er folk i folkekirken, der gør det. Så mit råd er, at kirkeministeren får en tæt kontakt til biskopper, præster og menighedsråd, så kan de trække på vores viden,” siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard, der også er sognepræst ved Torsted og Østerhåb Kirker og formand for Provsteforeningen.

Kort efter spørger Erik Bjerager, hvad der for kandidaterne er den største udfordring ved danskernes religiøsitet. Og her er svarene markant forskellige.

Annette Brounbjerg indleder sit svar med at henvise til en ny måling, der viser, at under halvdelen af folkekirkens medlemmer er medlem på grund af deres tro:

“Det viser sig, at en stor del ikke er medlemmer på grund af deres religiøsitet, men fordi de ønsker at støtte kirkebygningerne eller ritualerne, som de ikke vil undvære. Det betyder, at danskernes tilkobling til kirken er forskellig. Tallene viser også, at mens færre går til søndagsgudstjenester, går flere til de andre typer af gudstjenester, vi har. Derfor skal vi vægte de mange forskellige gudstjenester,” siger Annette Brounbjerg.

Hanne Dahl mener ikke, at danskernes mangler religiøsitet:

“Mange af os så EM-kampen, hvor Christian Eriksen faldt om på fodboldbanen, og spillerne dannede en ring omkring ham. Det var pli, og det lærer vi i folkekirken. Så begyndte tilskuerne at synge, og det startede spontant rundt omkring på stadion. Når vi ikke kan udtrykke os med ord, så synger vi. Og det har vi også fra folkekirken. Så begyndte sms-kæderne med ‘bed for Christian Eriksen og hans familie’. Det var bønnen, der spontant gik i gang. Det viser, at religiøsiteten er meget stærk i Danmark. Og den religiøsitet skal vi bringe i samtale med den etablerede folkekirke,” siger Hanne Dahl.

Thomas Reinholdt Rasmussen vurderer ikke, at der er behov for flere tilbud, som hans modkandidat foreslår, men derimod, at folkekirken skal arbejde for, at medlemmerne ikke fragmenteres yderligere:

“Det grundlæggende problem er, hvis folkekirken mister et fælles sprog om de største ting. Vi har, uanset religiøsitet, de samme erfaringer med glæde, tab og sorg. Og det er i de fælles erfaringer, at vi kan udarbejde et fælles sprog. Folkekirken står rigtig stærkt på de kirkelige handlinger, dåb, konfirmation, vielse og begravelse, og de gode ritualer kan flytte verden for mennesker. Det betyder, at vi skal sætte fagligheden højt, og vi skal hejse det teologiske flag. For det er der, folkekirken betyder meget,” siger han.