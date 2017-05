Bispevalg og kirkens næstekærlighed: Læs ugens bedste kirkehistorier

Her samler får du overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge God læselyst!

Lolland-Falsters Stift kan se frem til at kåre den første kvindelige biskop i stiftets historie. Det blev nemlig de to kvindelige kandidater, der onsdag kvalificerede sig til anden og sidste runde af bispevalget, som afgøres den 22. juni. Læs artiklen på k.dk



En biskop, som dog allerede er valgt, er blevet udnævnt til at skulle være formand for Det Lutherske Verdensforbunds (LVF) nødhjælpsorganisation, World Service. Det drejer sig om biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, der indtil for tre år siden stod i spidsen for Folkekirkens Nødhjælp. Læs artiklen på k.dk



Den største udnævnelse ved Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Namibia må dog siges at være valget af Verdensforbundets nye præsident, den 57-årige præst Musa Filibus. Og der går faktisk en direkte tråd fra de danske sognekirker til manden, der skal stå i spidsen for det globale lutherske kirkefællesskab. Læs artiklen på k.dk



Fællesskabet omkring den lutherske arv trives også i Danmark, hvor Aarhus Universitet kan melde udsolgt til deres seminar om reformationen, MatchPoints, som løber af stablen i denne weekend. Det er det hurtigst udsolgte MatchPoints Seminar i konferencerækkens 10-årige historie. Læs artiklen på k.dk



En mere kedelig rekord lyder dog fra København, hvor politiet oplyser, at man i april måned har modtaget et rekordstort antal anmeldelser af gener fra hjemløse udlændinge, der sover og besørger på kirkernes område. Læs artiklen på k.dk





Kirkernes problemer med de overnattende udlændinge har endnu engang sat fut i debatten om, hvor grænsen går for præsternes næstekærlighed. Læs historien på k.dk



En anden grænse, der også er til debat, er hvor rummelig den danske ytringsfrihed er over for den omstridte Nørrebro-imam Mundhir Abdallah, der i en prædiken har opfordret til drab på jøder. Han forsvarer sine holdninger her i avisen, hvor han fortæller, at hans tilhørere meget vel er klar over, at han kun hentyder til krigen mellem palæstinensere og jøder i Mellemøsten - og ikke jøder i København. Læs artiklen på k.dk



Andre vigtige historier

I årtier har lutherske kirker i nord hjulpet kirker i syd, men nu må hjælpen gå den anden vej. Læs artiklen på k.dk



Bibelselskabet vil gøre det lettere at læse i Bibelen med en ansigtsløftning på den digitale front. Læs artiklen på k.dk



Nyt forslag, der vil samle valg til menighedsråd på en enkelt aften møder kritik. Læs artiklen på k.dk



Islam står højt på dagordenen i folketinget. Læs artiklen på k.dk



Ekspert er overrasket over udviklingen i Lolland-Falsters bispevalg. Læs artiklen på k.dk



Kommende begivenheder

Den 23. maj: Peter Brandes og Bent Andreasen vil udfolde Luthers syn på kunsten og kirken samt give et bud på, hvad skal kirken med kunsten idag. Det foregår i Bellinge Sognehus i Odense.



Den 23. maj: Luthers teser blev oversat, trykt og spredt over hele Europa, takket være bogtrykkerkunsten, og de trykte ord blev bærende for reformationstiden og præster anskaffede sig bogsamlinger. Denne aften vil vi se på en større samling tilhørende Peter Sørensen, som var præst i Nykøbing på Falster, til han døde i 1589 og efterlod han sig 250 bind. Det foregår i Sankt Peders Kirke i Slagelse.



Den 24. maj: Mød Torben Østermark, landsleder for organisationen Friluftsmissionen, der vil fortælle om, hvordan han med sine medarbejdere til daglig fortæller om Gud, om Jesus og om tro ved kreativt at male sig igennem fortællingen, mens den bliver fortalt. Det foregår i Gjesing kirke i Esbjerg.



Denne uges nyhedsbrev er redigeret af redaktør Inge Haandsbæk Jensen.