Bispevalget i Lolland-Falsters Stift er nu officielt udskrevet

Kirkeministeriet har netop udskrevet bispevalg i Lolland-Falsters Stift. Den nye biskop skal tiltræde den 1. september 2017 og efterfølge Steen Skovsgaard, der fratræder sin stilling for at blive ph.d.-studerende

Hvem skal efterfølge biskop over Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard, når han til august fratræder sin stilling?



Det spørgsmål begynder man nu at finde svar på, da Kirkeministeriet officielt har udskrevet bispevalg i stiftet. Det oplyser ministeriet i en cirkulæreskrivelse tirsdag eftermiddag.

Kandidater, der ønsker at stille op til bispevalget, skal bekendtgøre deres kandidatur senest tirsdag den 28. marts. For at stille op til bispevalget skal man have bestået teologisk kandidateksamen fra et universitet i Danmark og desuden opfylde betingelserne for at blive ansat som præst i folkekirken. Derudover skal man have mindst 75 og højest 150 stemmeberettigede stillere til at skrive under på ens kandidatur.



Siden nuværende biskop Steen Skovsgaard i september 2016 bekendtgjorde, at han ønsker at fratræde sin stilling, har fire personer allerede offentliggjort deres kandidatur til hvervet som biskop over Lolland-Falsters Stift.

De fire er:



- Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Såby og Kisserup, Roskilde Stift

- Christina Rygaard Kristiansen, sognepræst i Tingsted, Falster

- Marianne Gaarden, teologisk konsulent i Helsingør Stift

- Michael Fagerlund, provst i Falster Provsti



Bispevalget foregår ved urafstemning. Det er kun medlemmer af menighedsråd, præster og valgmenighedsrepræsentanter i stiftet, der har stemmeret.



Steen Skovsgaard har været biskop over Lolland-Falsters Stift siden 2005. Han stopper til august som 64-årig, hvorefter han skal bruge tiden på at dykke ned i bøgerne på Aarhus Universitet, hvor han er optaget som ph.d.-studerende. Her skal han dygtiggøre sig yderligere i religion og lave et sammenlignende studie af de sidste tider som henholdsvis kristne og muslimer.



"Der har vist sig en unik mulighed, som jeg er utrolig spændt på og taknemmelig for at kunne tage op. Her vil jeg få lejlighed til at studere et af de, efter min mening, helt store, brændende og forsømte spørgsmål, nemlig de sidste tider og dommedag i islam og kristendommen," sagde den afgående biskop, da han i september 2016 offentliggjorde sin beslutning. Han afviste dengang, at han var træt af bispehvervet:



"Jeg er bestemt ikke træt af arbejdet, tværtimod. Det er et fantastisk job. Her sker så meget godt og positivt. Der er så mange - også nye - engagerede og dygtige præster og medarbejdere, og vi er inde i en kolossal udvikling på mange områder. Jeg har dog hele tiden vidst, at jeg ikke ville fortsætte med at være biskop, til jeg blev 70 år, og det er som bekendt vigtigt at stoppe, mens legen er god," sagde Steen Skovsgaard i en pressemeddelelse på stiftets hjemmeside.

Den nye biskop skal tiltræde stillingen den 1. september 2017. Bispevielsen vil finde sted i Maribo Domkirke søndag den 10. september.