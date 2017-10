Da Luther blev tysk nationalhelt

Den tyske nationalisme begyndte med en fejring af Martin Luther i 1817

I disse uger kulminerer fejringen af 500-året for Reformationen, og det sætter nogle af de andre jubilæer lidt i skyggen.

Et af dem er 200-året for Wartburg-festen. Den var faktisk også i udgangspunktet en reformationsfejring, og det forklarer også mødestedet, borgen Wartburg, hvor Martin Luther søgte tilflugt efter sin optræden på Rigsdagen i Worms.

Formålet med mødet den 18. oktober 1817 var dog ikke religiøst, men politisk. Det var umiddelbart efter Napoleonskrigene og Wienerkongressen i 1815, da de store europæiske magter søgte at stabilisere freden ved at skabe en magtbalance.

Udadtil blev det iscenesat som en genskabelse af l’ancien régime, tilstandene fra før Den Franske Revolution bygget på monarkiske principper og religiøse værdier. Perioden efter Wienerkongressen kaldes derfor også almindeligvis Restaurationen.

Den påvirkning, der var udgået fra Frankrig på Europas politiske kultur, kunne imidlertid ikke lades ugjort. Europæerne stillede krav om at få andel i den politiske magt, som indtil da var forbeholdt kongerne. Danmark hørte faktisk til det mindretal af lande, der ikke fik en moderne forfatning i 1800-tallets første årtier.

Et andet resultat af Napoleonskrigene var den politiske nationalisme. Et af dens arnesteder var Berlin, hvor filosoffen Johann Gottlieb Fichte under indtryk af den franske besættelse i 1808 havde udgivet de berømte ”Taler til den tyske nation”, hvori han stillede krav om et samlet Tyskland.