Dagmarkors vinder frem på bekostning af Bibelen

Kors er blevet en populær gave til konfirmander, og smykkeforhandler melder om dobbelt så stort salg som sidste år. En stor del af salget går til præster, der køber kors til konfirmander i stedet for bibler og salmebøger, lyder det

Sognepræst i Hørsholm Kirke Le Klint skriver gruppebeskeder til sine konfirmander på Facebook. Der minder hun dem om gudstjenestetider, om programmet for konfirmandundervisning og andre praktiske ting. Nogle gange svarer de, andre gange svarer de ikke. Men da hun for nogen tid siden spurgte dem, hvilken konfirmationsgave de helst ville have fra kirken, var der svar fra stort set alle meget hurtigt.

”Vi plejer at give dem en bibel eller en salmebog, men denne gang foreslog jeg en tredje mulighed. Jeg spurgte, om de kunne tænke sig et kors, og der kom lynhurtigt svar. ’Sølvkors’, ’Sølvkors’, ’Samme her’ i en lind strøm. De ville alle 47 gerne have et sølvkors på nær en enkelt,” siger hun.

Derfor har Le Klint i år købt Dagmarkors til konfirmandpigerne og almindelige kors til drengene. Og hun er langtfra den eneste, der har fået den idé at købe kors som konfirmationsgave. Ifølge Per Søndergaard, administrerende direktør hos Danmarks største smykkeforhandler på nettet, Chanti.dk, er der nemlig stort salg i særligt Dagmarkors for tiden.

På Chanti.dk har man ifølge direktøren solgt omtrent dobbelt så mange af dem i de første måneder af 2019 sammenlignet med de første måneder af 2018. Mange af dem bliver solgt i store ordrer, og derfor tror han, at det især er præster og kirker som i Le Klints tilfælde, der køber korsene til gaver.

”Dagmarkors har været årets bestseller, især op til konfirmationerne. På gode dage sidste år kunne vi sælge 50-75 kors Dagmarkors, mens vi år har solgt 200-250 af dem på de bedste dage,” siger han.

Per Søndergaard gætter på, at smykkerne er blevet populære at give i gave på bekostning af bøger. Det har han hørt fra flere præster, som oplever, at konfirmanderne gerne vil have noget fra kirken, som de kan tage med og bruge i hverdagen.

”Børn og unge vil ikke have bøger, for de kan bare slå op på nettet, hvis de vil finde en salme eller et bibelvers. Men de vil gerne have noget andet, der betyder noget for dem i relation til konfirmationen, og så er Dagmarkors blevet populære. Mange vælger for eksempel at købe et Dagmarkors med Fadervor indgraveret,” siger han.

Dagmarkorset har været kendt siden 1683, hvor det blev fundet i forbindelse med anlæggelsen af en ny grav ved Sankt Bendts Kirke i Ringsted. Gravearbejdet ødelagde delvist Dronning Dagmars grav, hvor korset efter sigende blev fundet. Korset blev senere indleveret til Nationalmuseet, hvor man stadig kan se det i dag. Dronning Dagmars symbolkraft blev gennem 1800-tallets nationale vækkelse øget, og det gjorde hendes kors mere berømt.

For Le Klint fra Hørsholm Kirke er der ingen ærgrelse at spore over, at konfirmanderne hellere vil have smykker end bibler.

”Det gør mig ikke noget. Jeg mener, at det er en proces at blive kristen, og jeg tror ikke, at den proces går hurtigere af, at man har en bibel eller salmebog til at stå på reolen uden at bruge den. Et kors kan de gå rundt med i hverdagen som en påmindelse om det, de har lært i kirken og til konfirmationsforberedelse. I min prædiken sagde jeg til dem, at de kunne bruge korset som et kompas og have det med på livets sejlads,” siger hun.