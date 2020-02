Danmark holder sig ude af amerikansk alliance for trosfrihed

27 lande er med USA i spidsen gået sammen om at kæmpe for trosfrihed rundt om i verden. Hvorfor er Danmark ikke med, spørger flere undrende

Umiddelbart ligner det et oplagt match. Den danske regering har bebudet, at den vil bekæmpe religiøs forfølgelse rundt om i verden. Og den amerikanske regering har netop lanceret et initiativ, hvor en lang række lande i fællesskab vil styrke trosfriheden globalt.

Alligevel glimrer Danmark ved sit fravær på listen over de 27 lande, der med USA i spidsen er gået sammen i International Religious Freedom Alliance (international religionsfriheds-alliance).

Det amerikanske udenrigsministerium offentliggjorde i sidste uge alliancen, som en talsperson beskrev som ”en slags aktivistklub af nationer, der er villige til aggressivt at fremme religionsfrihedsemner globalt”. Alliancen tæller både lande som Holland og Storbritannien. Og står det til den konservative udenrigsordfører, Naser Khader, bør Danmark også indgå i arbejdet.

”Det er vigtigt, at vi danner alliancer med andre lande og signalerer, at det er et emne, vi er optaget af. Hvis vi bare satser på at arbejde igennem FN, kommer vi ingen vegne. Dér tror jeg, USA’s alliance kan være mere slagkraftig,” siger han.

På samme måde lyder det fra René Ottesen, generalsekretær i den danske afdeling af organisationen Open Doors, der arbejder for forfulgte kristne, at ”Danmark selvfølgelig skal være med i kredsen” af de lande, der bakker op om arbejdet.

Det amerikanske initiativ lægger sig i kølvandet på andre internationale netværk, hvor lande arbejder sammen om at fremme trosfrihed – blandt andet en stor international kontaktgruppe, som er ledet af Canada og USA, og hvor Danmark også er med. Med det nye tiltag ønsker USA at bringe tros- og religionsfrihedsarbejdet op på et højere politisk niveau, siger Marie Juul Petersen, seniorforsker med speciale i tros- og religionsfrihed ved Institut for Menneskerettigheder.

Hun mener dog, det er klogt, at Danmark ikke er med fra start.

”Selvom der er mange gode takter i initiativet, er der stadig nogle udfordringer,” siger hun og peger blandt andet på, at alliancen i dens navn bruger termen ”religiøs frihed” frem for den bredere term ”tros- og religionsfrihed”.

”Taler man om religiøs frihed frem for tros- og religionsfrihed, risikerer man for eksempel at overse de mange ateister og humanister, som rundt omkring i verden er udsat for alvorlige menneskerettighedskrænkelser,” siger Marie Juul Petersen.

Heller ikke hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der varetager folkekirkens kontakt til udlandet, beklager man, at Danmark har holdt sig ude af det amerikanske projekt. Her mener akademisk medarbejder Jonas Adelin Jørgensen, at det nye initiativ primært handler om amerikansk indenrigspolitik.

”Det er valgår i USA, og den nye alliance er en måde for Trump-regeringen at signalere over for kirkelige og især evangelikale vælgere, at den kæmper de kristnes sag. Indholdsmæssigt kan jeg ikke se, at alliancen vil noget væsentlig nyt i forhold til de netværk, der allerede eksisterer,” siger Jonas Adelin Jørgensen og henviser til, at der heller ikke er andre nordiske lande, der er gået med i alliancen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil dog ikke afvise, at Danmark på et tidspunkt kan komme til at deltage.

”Fra dansk side hilser vi det amerikanske initiativ velkomment, og vi har fra begyndelsen været engageret i drøftelserne med USA og andre om skabelsen af alliancen. Jeg er stadig åben over for dansk deltagelse, men alliancen bør have et bredere fokus. For eksempel bør navnet på alliancen også klart signalere, at det omfatter retten til at være ateist og ikke kun religionsfrihed i sig selv. Vi er derfor i dialog med Norge og Sverige samt USA og andre om at få denne og andre vigtige aspekter med ind i alliancen,” skriver han i en mail til Kristeligt Dagblad.

Af alliancens principprogram fremgår det dog, at den kæmper for retten til både at have den tro, man vil, til at skifte religion og til slet ikke at have en tro. Alliancens første møde finder sted i juli i Polens hovedstad Warszawa.