Dansk Folkeparti: Bedemænd skal autoriseres

De brodne kar skal ud af bedemandsbranchen, mener Dansk Folkeparti, der vil indføre en autorisationsordning. Socialdemokratiet er positive over for forslaget, mens Venstre og De Konservative afviser at støtte det

For fremtiden skal man ikke uden videre kunne slå sig op som bedemand i Danmark. Det mener Dansk Folkeparti, som i et beslutningsforslag foreslår at indføre en autorisationsordning for bedemænd. Partiets kirkeordfører, Christian Langballe, mener, at der mangler gennemsigtighed i bedemandsbranchen.

”Det er for mig at se indlysende, at folk, der har til formål at servicere pårørende, når deres nære er døde, skal autoriseres til at gøre det. Jeg har selv stået i situationen som efterladt og har også som sognepræst mødt mange, der skal begrave en af deres kære, og det er en sårbar situation, som man ikke rigtig kan overskue. Derfor er det vigtigt, at den bedemand, der hjælper folk, gør det ordentligt og ikke snyder dem,” siger han.

Forslaget kommer efter flere sager i medierne de senere år om pårørende, der har haft uheldige oplevelser med bedemænd. Mens nogle har følt sig snydt økonomisk, har andre oplevet sjusk og uprofessionel adfærd i forbindelse med begravelsen.

Beslutningsforslaget får en blandet modtagelse hos Folketingets partier. Hos Socialdemokratiet er man positivt indstillet over for forslaget, og forbrugerordfører Karin Gaardsted siger:

”Vi går ind for at få styrket forbrugernes information og sikkerhed. Og det tror jeg bestemt, at en autorisations-ordning af bedemandsbranchen vil gøre, hvor man skal leve op til bestemte standarder.”

Ifølge SF og Alternativet er det dog nødvendigt først at få klarlagt, hvor store problemerne i bedemandsbranchen er, før det giver mening at indføre en lovgivning om autorisation. Venstre og De Konservative afviser derimod på forhånd at bakke om op en ny autorisationsordning.

”Vi stiller via den almindelige forbrugerlovgivning klare rammer for, hvilke oplysninger man som bedemand skal give. Hvis man ikke overholder dem, bliver man sanktioneret. Men jeg er kritisk over for autorisering, fordi det svækker konkurrencen og i sidste ende ikke kommer forbrugeren til gavn,” lyder det fra erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Også De Konservative finder den eksisterende lovgivning tilstrækkelig.

”Men vi vil meget gerne kigge på, om der er behov for at føre en strengere kontrol med, om de eksisterende regler bliver overholdt,” siger partiets stedfortrædende erhvervsordfører, Anders Johansson.

I bedemandsbranchen bifalder flere derimod, at Dansk Folkeparti tager emnet op. Ole Roed Jakobsen, branchedirektør for Danske Bedemænd, siger:

”For små 10 år siden sad vi til flere møder med daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) om emnet. Dengang mundede det desværre ud i, at ministeriet ikke ønskede at bruge ressourcer på at lave en autorisationsordning. Derfor lavede vi i stedet hos Danske Bedemænd en certificeringsordning for at højne kvaliteten hos bedemændene.”

Han mener, at autorisation er den rette løsning, fordi det vil kunne sikre, at bedemændene bliver klædt ordentligt på til de mange forskellige opgaver, de skal løse.

”I dag kan enhver hænge et skilt op over sin dør og sige, at han er bedemand, og derefter skalte og valte med folks følelsesliv i en sårbar situation. Langt de fleste bedemænd i Danmark gør det godt, men det kan få store konsekvenser for pårørende, hvis en begravelse ikke forløber ordentligt. Det er en branche, hvor der ikke er plads til fejltagelser.”

På samme måde bakker Mogens Balling, administrerende direktør hos Begravelse Danmark, op om en autorisationsordningen.

”Som udgangspunkt mener jeg helt klart, at det er en god idé. Det er noget, vi har efterlyst igennem rigtig mange år,” siger han og tilføjer, at det vil give en tryghed til forbrugerne.

Men hos forbrugerorganisationen Forbrugerrådet Tænk er man ikke begejstret for idéen om, at bedemænd skal autoriseres. Her kalder cheføkonom Martin Salamon det for en overflødig idé, der ovenikøbet kan få negative konsekvenser.

”Der findes allerede en rigtig god certificeringsordning af bedemænd, forbrugere kan rette sig efter. En autorisation er noget, man bruger i brancher, hvor der er fare på færde. Det giver for eksempel god mening, at en elektriker er autoriseret, da det har alvorlige konsekvenser, hvis elinstallationer er lavet forkert. Det er trods alt ikke der, vi er med bedemandsbranchen. Desuden vil en autorisationsordning begrænse tilgangen til bedemandsbranchen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt,” siger han.

Beslutningsforslaget blev fremsat i Folketinget i går. Ved redaktionens afslutning var der ikke offentliggjort en dato for, hvornår forslaget skal førstebehandles.