Danske Christoffer er præst og munk i Italien: Gud kalder os alle til kærlighed

Broder Christoffer er vokset op uden kirkegang og blev døbt som 13-årig. Som 20-årig rejste han til Italien, hvor han for første gang oplevede kristendom som et levet liv. Det blev afgørende for hans beslutning om at leve som præst

I 1998 rejste Christoffer Andresen til Italien. Han var 20 år og mærkede en udlængsel og samtidig en søgen efter noget dybere, end han kunne finde i sit hverdagsliv i Danmark med studier, fodboldtræning, kammerater og kærester. Han tog til Firenze og gik på sprogskole for at udbygge sine italienskkundskaber, og samtidig søgte han efter en mulighed for at lave noget frivilligt arbejde. Ad nogle omveje fandt han frem til et kristent fællesskab, som et par familier var ved at indrette i et forladt kapucinerkloster i Villafranca Piemonte lidt syd for Torino. Der havde de brug for frivillige, der ville deltage i renoveringen af stedet, ordne haven, tage sig af dyrene og hjælpe med andre praktiske ting. Christoffer Andresen flyttede ind og blev boende i et år sammen med tre andre frivillige.