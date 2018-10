Danskere mangler fælles rammer for at mindes de døde

I Danmark har vi kun for alvor kirkens ritualer til at mindes de døde sammen, siger sekretariatschef for Landsforeningen Liv&Død. I aften åbner foreningens nye udstilling, der sætter fokus på sorgen og mindernes betydning for efterladte

Den ligger opbevaret i en boks af glas. En sort, størknet masse, der er på størrelse med en tennisbold og fyldt med søm, skruer og andre skarpe objekter.

”Den ser ikke behagelig ud, vel?”, siger Kirsten Søndergaard, som står med glasboksen i hænderne.

Hun er sekretariatschef i Landsforeningen Liv&Død, og genstanden, hun holder, har fået navnet ”sorgklumpen”. Den er lavet af en kvinde i 20’erne, som for fire år siden mistede sin bror i en ulykke og i dag mindes ham gennem kreativt arbejde. Klumpen skal ifølge kvinden illustrere hendes egne minder, men også symbolisere en sorgfølelse, som hun tror, de fleste, der har mistet, vil kunne genkende – en dyb og vedvarende smertelig følelse, som ingen kan se, men som altid er et sted i den sørgendes krop.

Fra i aften vil sorgklumpen være at finde under en lille glasklokke på Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted Funebariet i København. Her er den en del af udstillingen ”De døde i vores liv”, som åbner i forbindelse med Kulturnatten i København og handler om sorg og mindekultur i Danmark.

”Vores forening har i mange år arbejdet for at ændre tabuet om døden, men vi kan se, at der også ligger et stort tabu i det at miste og mindes. For når begravelsen er slut, bliver det hverdag for vennerne og de bekendte, men de efterladte holder ikke op med at mindes. De kan opleve, at andre ikke forstår, hvorfor de stadig sørger, eller ikke kan håndtere deres sorg. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på mindernes betydning for de efterladte, og hvordan man kan mindes i dag,” siger Kirsten Søndergaard, der viser rundt på udstillingen.