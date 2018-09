De unge går stadig til præst

Nye konfirmander er lige begyndt at gå til præst. I de fleste pastorater er det præsten, der står for konfirmationsforberedelsen, og relationen til præsten spiller en stor rolle for både præster og konfirmander. Så længe det varer

I disse uger begynder konfirmanderne på deres konfirmationsforberedelse. Eller rettere: De begynder ”at gå til præst”, som de selv siger. Både de unge og deres forældre forventer, at det er præsterne, der varetager konfirmationsforberedelsen. Sådan er det også i langt de fleste af folkekirkens sogne. For nylig talte jeg med en mor i et af de sogne, hvor det er kirke- og kulturmedarbejderen, der står for undervisningen, og den pågældende mor var skuffet over, at hendes barn ikke fik lejlighed til at lære præsten at kende. Moderen havde ingen negativ forventning til kirke- og kulturmedarbejderen som underviser, men hun ville bare gerne have haft, at hendes søn kom til at kende præsten.

Det er ikke kun den omtalte mor, der har en særlig forventning til præsten som andet end lærer eller pædagog. Præsten gør noget, som de fleste andre mennesker, konfirmanderne kender, ikke gør. Han eller hun står hver søndag foran alteret i kirken, og den særlige identitet og autoritet bærer præsten med sig også i mødet med de unge i konfirmationsforberedelsen. Centralt i billedet af præstens identitet står tavshedspligten. Som den nævnte mor formulerede det:

”Vi har altid sagt til vores søn, at hvis der er noget, han ikke kan tale med sine venner, sine lærere eller med os forældre om, så kan han altid tale med en præst, for han eller hun har tavshedspligt.”

MindU, et projekt under Det Sociale Netværk, der sætter fokus på psykisk sårbarhed og mental trivsel blandt konfirmander, peger på, at op mod 90 procent af konfirmanderne hellere vil tale med præsten end med en lærer om sårbarhed og dårlig trivsel, netop på grund af tavshedspligten. I første sæson af tv-serien ”Herrens Veje” så vi, hvordan en pigekonfirmand betroede sig til den unge præst, da hun var blevet gravid. Når man ikke har andre steder at gå hen, kan man altid gå til præsten. Om de unge så faktisk gør det, er en anden sag.