Der er lang vej fra pave Frans til Viktor Orbán

Anledningen kan være nok så from, men en paverejse er også altid en politisk begivenhed. Det gælder ikke mindst for det forestående besøg i Ungarn og Slovakiet fra på søndag til på onsdag. Alene rejseplanerne er et tydeligt signal om pave Frans’ prioriteringer. Kun syv timer er sat af til det tætpakkede program i Ungarns hovedstad, Budapest, mens opholdet i Slovakiet fylder tre dage.