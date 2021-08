Det er brandvarmt, kontroversielt og prøvet før uden held: SF vil give folkekirken sin egen ledelse

Det lyder knastørt, men det er et brandvarmt og kontroversielt forslag, SF’s nye kirkeordfører Jacob Mark fremfører i dagens Kristeligt Dagblad om at lave en såkaldt styringsreform af folkekirken. Han ønsker, at folkekirken får en demokratisk valgt ledelse, at biskopperne får mere formel magt, og at staten ikke længere skal finansiere præstelønninger. Ifølge ham vil det fjerne magt fra politikere uden visioner på folkekirkens vegne, gøre de i forvejen magtfulde biskopper mere ansvarlige for deres magt og sikre, at stat og kirke er adskilt, når det gælder økonomi.