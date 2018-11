Line var guru-tilhænger: Det er jo en enormt stor indflydelse, som ét menneske kan have på et andet menneskes liv

Allerede som 11-årig blev Line Bønding betaget af den indiske guru Sai Baba, og hun dedikerede sin ungdom til hans lære og teknikker i håb om mirakler og fuld gudserkendelse. Det var et stort pres at lægge på sig selv i så ung en alder, mener den i dag 46-årige sognepræst

Som ung kunne Line Bønding finde på at sidde på sit værelse og stirre intenst på de mange billeder, der hang på hendes vægge. De forestillede alle inderen Sathya Sai Baba, hendes guru og gud, og mens hun fastholdt sit blik på hans, håbede hun, at der ville ske noget. Et mirakel af en art.

”Jeg sad og ventede på, om han skulle træde ud af billedet, så jeg kunne få noget opmærksomhed fra ham, eller om der pludselig skulle komme hellig aske ud af billedet, så jeg også havde et mirakel at fortælle om. Det er jo en enormt stor indflydelse, som ét menneske har på et andet menneskes liv,” siger den i dag 46-årige Line Bønding.

Allerede som 11-årig blev hun tilhænger af Sai Baba, hvis hinduistiske tanker og teknikker hun fulgte ligesom millioner af andre mennesker verden over. 12 år senere tog hun afsked med den nyreligiøse bevægelse, og i dag sidder hun på sit kontor i tilbygningen til Sundkirken på Amager i København med præstekjolen hængende bag sig og to kopper te på bordet foran sig. Der er ikke umiddelbart meget af den østligt inspirerede fortid tilbage at spore på kontoret ud over det indiske tørklæde, som Line Bønding har købt på en rejse.

Man skulle måske ikke tro, at en sognepræst ville have lyst til tale højt om sin fortid som gurutilhænger, men Line Bønding har haft brug for det. For det kan stadig undre hende, hvilken magt Sai Baba fik over hende dengang.

”Jeg mindes ikke at have været vred på Sai Baba på noget tidspunkt efterfølgende, men jeg har mere været undrende over for kredsen af mennesker omkring ham. Indien er jo fyldt med religiøse lærere, men at man kan blive så populær og kan få lov til at fylde så meget i menneskers liv, er utroligt,” siger hun.

Der var ganske rigtigt mange, der i 1960’erne og årtierne derefter valgte at følge indiske Sai Baba, der som bare 13-årig erklærede, at han var inkarnationen af en hellig person. Inderen med det høje afrohår og den lange orange kjortel har haft flere millioner tilhængere, og hans bevægelse bliver set som en af de største nye religiøse bevægelser i verden. Den populære guru er dog også blevet kendt for andet end sin storhed og mystik, heriblandt anklager om seksuelle overgreb, økonomisk svindel og plattenslageri, når det kom til hans mange mirakler.

Alle de anklager var dog ikke dukket op, da Line Bønding lærte Sai Baba at kende gennem sin mor, der blev medlem af Sai Babas forening i Odense i begyndelsen af 1980’erne. I 1983 tog 11-årige Line Bønding med til et seminar, en såkaldt satsang, hvor hun blev grebet af guruens budskab. Da hun kom hjem, skrev hun de fem universelle værdier, som Sai Baba underviste i, ned med en guldtusch: sandhed, ret handlemåde, kærlighed, ikke-vold og indre fred.

”Jeg syntes, det var spændende og gav mening for mig. Når jeg ser tilbage, tror jeg måske, det skyldes, at jeg følte, at jeg fik et fast fundament at stå på. Min far døde, da jeg var syv år, så jeg havde måske brug for en skikkelse til at fortælle mig, hvad der var rigtigt og forkert,” siger hun.

Line Bønding begyndte efterfølgende at komme i Sai Babas forening i Odense og deltage i bevægelsens børneundervisning. Hun startede sine dage med meditation og bøn, mødtes jævnligt med andre tilhængere til satsang, tog ud med andre fra bevægelsen og sang på plejehjem, læste Sai Babas taler og holdt sig fra alkohol og kød for at passe til den konservative udlægning, hendes guru havde af hinduismen.

”Jeg har siden tænkt, at jeg ikke håber, at min søn bliver så religiøs i den alder. For der er noget fint ved bare at være ung og have en tro og et fundament at stå på uden at skulle forsage verden på den måde, som jeg gjorde,” siger hun og tilføjer, at hun ikke stillede spørgsmål til sin praksis dengang – ”for alt, Sai Baba sagde, var sandheden”.