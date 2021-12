Det skal Iben Maria Zeuthen lave, når hun har sendt sidste afsnit af ”Tal til mig”

For to år siden forudså flere kirkelige kritikere i denne avis’ spalter en klar nedprioritering af trosstoffet på Danmarks Radio. Bekymringen skyldtes nyheden om, at DR P1 tre uger senere ville have premiere på det nye eksistensprogram ”Tal til mig”. I programmet skulle gæster svare på, hvorfor de tror på Gud, og fortælle om det øjeblik, som blev afgørende for deres tro. Kritikerne mente blandt andet, at studievært Iben Maria Zeuthen manglede faglighed inden for trosstoffet.