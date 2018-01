DR præsenterer nyt program om de højere magter

I denne måned begynder et nyt trosprogram på P1 med journalisterne Anders Laugesen og Paula Larrain som værter. Det nye koncept kan åbne dækningen af tro og spiritualitet for flere danskere, siger kanalchef

Da Paula Larrain sidste år blev ringet op og spurgt, om hun ville være vært på et nyt radioprogram om tro og ånd, var hendes første reaktion stor begejstring. Det ville hun supergerne, lød svaret. Og begejstringen lader på ingen måder til at være forsvundet, da den 47-årige journalist får mulighed for at offentliggøre sin værtsrolle på det nye P1-program De Højere Magter for Kristeligt Dagblad.