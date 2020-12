DR: SF vil have lukket kirker juleaften

SF finder det for farligt at afholde julegudstjenster, siger partiets sundhedsordfører til DR

SF vil have lukket for julegudstjenester, oplyser DR. Kravet kommer som følge af flere underskriftindsamlinger, som er sat i gang af ansatte i folkekirken, der føler sig i fare, hvis de skal være del af gudstjenester, hvor mange danskere samles i kirkerummet den 24. december. Det forklarer sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF)

"Jeg håber, at man kan finde nogle andre gode måde at holde gudstjenester på. Det kunne være, at vi kunne sende gudstjeneste i fjernsynet og alliere os med nogle af medierne. Men det giver simpelthen ikke mening, at vi går ud og mødes med mange mennesker, vi ikke kender i en situation, hvor det er det, vi skal prøve at lade være med," siger Kirsten Normann Andersen til DR.

Også på andre områder udvikler det ømme spørgsmål sig. Nu har synagogen i Krystalgade i København valgt at holde lukket fra på søndag den 20. december, skriver de i deres nyhedsbrev.

Opdateres...