Drabsdømt præst udløste stribe af konflikter

Den drabsdømte tidligere præst Thomas Gotthard skabte stor utryghed og smerte for medarbejdere og andre med forbindelse til Ansgarkirken i Hedehusene, hvor han virkede som præst. Hans adfærd blev indberettet til kirkelige myndigheder, men der blev ikke taget affære i tilstrækkelig grad, mener flere kilder, der over for Kristeligt Dagblad nu står frem og tegner et billede af en egenrådig og manipulerende præst, der var årsag til et giftigt arbejdsmiljø for flere mennesker med kontakt til hans kirke i Hedehusene. En af dem er et tidligere medlem af Thomas Gotthards menighed ved navn Hans Verner Lollike: