Efterspørgslen efter ateistiske gravpladser er til at overse

Der er usædvanlig god plads på landets tre ateistiske gravområder, hvor der i København kun er blevet begravet fem personer de seneste fem år. Gravpladserne er unødvendige, mener biskop

Det blev markeret som en vigtig sejr i ateisternes kamp imod kristendommens magt i samfundet, da landets første ateistiske kirkegård blev etableret i Aarhus i 2011. Og glæden blandt de ikke-troende voksede yderligere et par år efter, hvor to ateistiske kirkegårde blev oprettet i København.

Men i dag er noget af glansen gået af den ateistiske sejr. Det har vist sig, at lysten til at blive stedt til hvile på en kirkegård renset for religiøse symboler er yderst begrænset. Blot fem personer er i alt blevet begravet på to af de københavnske ateistkirkegårde. Det svarer til én begravelse eller urnenedsættelse i gennemsnit om året. I Aarhus er 25 personer blevet begravet på det ateistiske afsnit siden 2011.

Dermed er der ualmindelig god plads på de ateistiske kirkegårde, der, hvis man tæller alt fra kistegravsteder, urnepladser og fællesgrave med, tilsammen kan rumme mere end 1800 døde.

Den ringe efterspørgsel understreger, at de tre kirkegårde lige fra begyndelsen har været unødvendige. Det mener Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift og formand for Foreningen for Kirkegårdskultur.

”Udgangspunktet for vores kirkegårdskultur i Danmark har i århundreder været, at alle skal kunne ligge på de danske kirkegårde. Det kan godt være, at vi i samfundet er opdelt på mange forskellige måder. Men der er en stærk pointe i, at vi efter døden alle kan ligge på den samme kirkegård. Derfor er det helt unødvendigt at begynde at lave disse særlige pladser,” siger han.

Ifølge religionssociolog Morten Warmind fra Københavns Universitet kan der dog være en god forklaring på, hvorfor så få ateister har benyttet gravpladserne.

”Når man prøver at forstå begravelsesskikke, er det vigtigt at huske på, at det er de levende, der begraver de døde. Det vil sige, at en begravelse ofte siger mindst lige så meget om de efterladte som om de døde,” siger han.