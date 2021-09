Ekspert: Hjemmebanefordel kan blive afgørende

De to kandidater tilbage ligger uhyggelig tæt. Hvordan kandidaters kirkesyn lægger sig op ad sognepræstens kan komme til at spille en stor rolle, vurderer kirkeanalytiker

Ingen af de tre kandidater fik det fornødne antal stemmer til at kunne hive sejren med sig hjem, da der tirsdag omkring middag forelå et resultat af bispevalget i Aalborg Stift. Derfor skal der nu afholdes en valgrunde mere mellem de to kandidater, der fik flest stemmer ved gårdsdagens afstemning: Provsteforeningens formand Annette Brounbjerg Bennedsgaard og provst i Hjørring Søndre Provsti, Thomas Reinholdt Rasmussen. De to kandidater løb med henholdvis 39 og 38 procent af de i alt 1539 afgivne stemmer.