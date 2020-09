FN’s Børnekonvention giver børn ret til at blive opdraget i et trossamfund og deres forældre ret til at inddrage dem i det. Derfor hører drengeomskæring med til børns religionsfrihed, hvis det gennemføres under lægeligt forsvarlige forhold, mener Heiner Bielefld, tidligere FN-rapportør for religionsfrihed