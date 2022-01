Eksperter: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil se skeptisk på dansk forkynderlov

Forestil dig, at du sidder i et klasseværelse. Oppe ved tavlen har læreren netop givet udtryk for, at hun er tilhænger af håndsafhugning som straf for tyveri. Forestil dig så at sidde på en kirkebænk og høre præsten ytre den samme holdning. Begge situationer synes lige absurde. Men det er kun præsten, som kan dømmes for sine udtalelser efter forkynderloven, der blev indført som en reaktion på TV 2-dokumentaren ”Moskéerne bag sløret” i 2016 og omhandler ”udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”.