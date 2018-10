En åndens, men også en håndens mand

Der er nok ikke andre end Arndt Jessen Hansen, der som tidligere domprovst har valgt efterfølgende at arbejde som kirketjener. Det er en akademiker, der ikke er bange for at tage arbejdstøjet på, som i dag fylder 70

Da den daværende domprovst Arndt Jessen Hansen i 1999 kom i vælten, fordi han havde huset en afvist serbisk asylansøger, medførte det en alvorlig snak på det lokale politikontor. Her blev han gjort opmærksom på, at han kunne straffes med op til to års fængsel for sin lovovertrædelse. Men da politibetjenten selv foreslog et kompromis på 800 kroners bøde, skyndte Arndt Jessen Hansen sig at slå til. Også selvom han kort forinden havde nået at tænke, at man da i grunden kunne nå at læse utrolig mange gode bøger på to år.

Spørger man i dag Arndt Jessen Hansen, om han senere har huset flere flygtninge, vil han ikke svare på det.

Den belæste, berejste og beåndede sognepræst fylder i dag 70 år. Og Arndt Jessen Hansen beskrives af dem, der kender ham godt, som et roligt, myndigt og tillidsvækkende menneske, der holder ord.

Han fik sin teologiske uddannelse fra Aarhus Universitet, og ved siden af studiet underviste han på Rønde Høj- og Efterskole. Siden blev han sognepræst i Hjallerup i Vendsyssel, og fra 1981 til 2010 virkede han ved domkirken i Viborg – først som sognepræst og de sidste 14 år som domprovst.

Hans mangeårige kollega, tidligere biskop Karsten Nissen, betegner ham som en omhyggelig teolog og dygtig forkynder, der var værdsat bredt i Viborg. Han var aktiv i menighedsarbejdet ved blandt andet at stå bag åbne måltidsarrangementer for børnefamilier. Teologisk havde han en stor interesse for Luthers spiritualitet – et emne, der ellers af mange er blevet overset. I Viborg-årene opstod også hans lange engagement i bevægelsen Kirkeligt Centrum, der placerer sig midt i folkekirkens teologiske spekter.

Det er derudover værd at bemærke, at Arndt Jessen Hansen måske er den eneste tidligere domprovst, der senere har arbejdet som kirketjener. Det gjorde han gennem nogle år i Mariager nord for Randers, fordi han på det tidspunkt ønskede et mindre travlt arbejdsliv. Den lokale provst, Jørgen Pontoppidan, husker med et grin, hvordan det var praktisk ved en lejlighed, hvor præsten under en prædiken blev dårlig. Da kunne kirketjeneren tage over og gøre gudstjenesten færdig.

Skiftet fra domprovst til kirketjener vidner om, at Arndt Jessen Hansen ikke kun er en åndens, men også en håndens mand. Det skyldes måske opvæksten på en gård i det sydjyske Egtved, og fra Jørgen Pontoppidan lyder det, at her er tale om en akademiker, der ikke er bange for at gribe hammer og sav.

Gennem årene har Arndt Jessen Hansen haft et væld af tillidsposter, herunder blandt andet som formand for Folkekirkens Mission og som en af kræfterne bag oprettelsen af Den Rejsende Højskole i Farsø. Rejser har der også været mange af i hans eget liv, idet han i fritiden har været rejseleder for Agri og Unitas Rejser.

De seneste år har Arndt Jessen Hansen været overenkomstansat sognepræst på halv tid i Aars i Vesthimmerland, hvor han nyder igen at beskæftige sig med kirkens kerneydelser. Han vil gå på pension om et halvt års tid, og derefter bliver der mere tid til at nyde livet sammen med hustruen Inga Hansen, deres tre børn og fem børnebørn. Især sommerhuset på Fur og mulighederne for lange traveture lokker.

Forhåbentlig bliver der også mere tid til at holde foredrag, fortæller Arndt Jessen Hansen, der blandt andet har de litterære favoritter Sigrid Undset, Martin A. Hansen og Fjodor Dostojevskij på sin foredragsliste.

Godt 100 gæster vil på lørdag fejre den runde fødselar ved et gilde på den lokale kro.