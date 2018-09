En afrikansk kvinde ville give mig en høne. Men hun gav mig noget andet, der ændrede mig for altid

Da Maria Nitzsch Hastrup som 17-årig mødte en fattig kvinde i Malawi, der ville forære hende en høne, fik kristendommen ny betydning for den nuværende udviklingsarbejder

Jeg var langt ude på landet i Malawi. Det var en fattig landsby. Over for mig stod en kvinde, hvis barn var tæt på at dø af sult. Elendigheden var enorm, og jeg kunne være rejst derfra med en følelse af mismod. Men da jeg skulle tage afsked med kvinden, skete der noget, som ændrede mit perspektiv både på fattigdommen og kristendommen. Kvinden rakte en høne frem, som hun ville give mig, fordi hun havde været så glad for mit besøg. Jeg blev rørt og overvældet. Hun delte simpelthen ud af den lillebitte smule, hun havde, helt spontant og naturligt. Der blev det klart for mig, at kristendommen ikke bare var til for mig som et sted at høre til og én at gå til, når jeg havde det svært.

Jeg var 17 år og var i Malawi med Spejderhjælpen, som havde et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Jeg skulle være ”spejderjournalist” og skrive artikler og lave film. Det var en skelsættende oplevelse på mange måder, for jeg havde intet kendskab til Afrika. Ingen i min familie havde nogen tilknytning dertil. Min farfar havde skrevet ph.d. om langhornet afrikansk kvæg, men aldrig selv været i Afrika, og mine forældre havde heller ikke været der. Så jeg var den første i familien, der satte ben på det afrikanske kontinent, og jeg blev helt slået bagover af den røde jord, duftene, solen, de smukke landskaber – men mest af alt af afrikanernes stærke tro og håb.

Da jeg kom hjem, var jeg ude i spejdergrupper og fortælle om mine oplevelser. Jeg fortalte også løs til mine gymnasiekammerater, for noget var virkelig blevet vakt i mig. En erkendelse af, at troen først og fremmest handler om at dele og give af sig selv. Det forstod jeg i det øjeblik i landsbyen, og siden har jeg fået det bekræftet igen og igen under mine rejser og ophold i Afrika. Jeg har aldrig mødt en afrikaner, for hvem troen ikke er en kilde til håb.

Inden jeg rejste til Afrika første gang, var troen for mig noget privat, som det vel er for de fleste danskere. Mine forældre er altid kommet i Timotheuskirken i Valby i København. Så der kom jeg også til gudstjeneste indimellem, men ellers var troen noget, jeg levede ud som pigespejder. Vi bad Fadervor ved møderne og havde andagter på vores sommerlejre og weekendture. Jeg kunne også finde på at bede en bøn, hvis der var noget i skolen eller andre steder, jeg syntes var rigtig svært. Så var troen et sted, hvor jeg kunne hente trøst og mod. Men jeg tænkte ikke på det som noget, der skulle leves ud i mine handlinger. Det kom først, da jeg stod i den landsby.