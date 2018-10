Dødsannoncer bruges som personlige fortællinger

Vindmøller, hunde og både er nogle af de symboler, som i dag kan ses i dødsannoncer som en illustration af afdødes liv. Ønsket om den unikke dødsannonce er udtryk for en tid, hvor hver enkelt finder sin egen vej, siger præst. Fremtiden vil byde på endnu mere personlige annoncer, lyder det

Rammen og skriften er sort, og baggrunden har avisens gråtonede farve. Den klassiske dødsannonce har et spartansk udseende, men i disse år får annoncerne helt nye udtryk.

Hvor danskerne eksempelvis traditionelt har valgt et kors eller måske et hjerte som symbol til en dødsannonce for en kær afdød, vinder alternativer frem. Slår man op i de danske aviser, vil man i dag også kunne se annoncer med eksempelvis vindmøller, puddelhunde, efterårsblade eller silhuetter af en jæger eller en båd i toppen.

Dødsannoncer får efterhånden også flere farver, og stadigt oftere afspejler de et ønske om at repræsentere den afdødes liv, fortæller Martin Høj. Han er direktøren bag afdøde.dk, som leverer tre fjerdedele af avisernes dødsannoncer.

”Klassiske topsymboler som korset er stadig de mest udbredte, men hver eneste dag ser vi også, at folk vælger noget mere specielt. Og vi ser et helt tydeligt ønske om at anslå et væsentligt tema eller en interesse fra den afdødes liv i annoncen,” siger Martin Høj.

Når dødsannoncerne bliver mere forskellige, er det et udtryk for det samme, som gør sig gældende i forskellige valg af begravelsesformer, ceremoni og gravsted.