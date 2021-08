I disse måneder vender kirkegængere tilbage, men i nogle af de velbesøgte kirker i landet begynder man at tale om, at færre måske vil vælge gudstjenesterne til efter coronakrisen. Valgmenighedspræst taler om en omsiggribende ”gudstjenestedovenskab”

En række præster frygter, at corona har skabt en ”gudstjenestedovenskab”

Under coronakrisens kirkegangstørke er kritikken særligt haglet ned over restriktionerne på gudstjenester, bryllupper og begravelser. Men samtidig er der vokset et andet – og måske mere fundamentalt – problem frem i kirkens kroge.