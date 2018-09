For journalist Jakob Marschner har mødet med Medjugorje i Bosnien-Hercegovina betydet en forvandling af hans tro. Mange mener, at Jomfru Maria åbenbarer sig i byen

Sidst i 1990’erne begyndte jeg at undersøge en utrolig historie, som jeg havde kendt i et par år, nemlig at Jomfru Maria skulle have åbenbaret sig i Medjugorje, en lille by i Bosnien-Hercegovina, hver eneste dag siden 1981. I fuld højde, tredimensionelt, for i alt seks personer. Som journalist mente jeg, at en så vidtrækkende påstand fortjente at blive ordentligt undersøgt.

For mig rakte emnet rigeligt til at tage en tur til Medjugorje. Da jeg kom dertil, var både stedets atmosfære, pilgrimmene og de lokale indbyggere helt særskilt overbevisende. Jeg havde kun været der et par timer, da jeg mærkede en atmosfære af overjordisk fred. Og når jeg så på folk, ikke mindst de lokale, så strålede der fred ud fra dem. Der var ingen, der agiterede. Ingen, der prøvede at overbevise mig om noget. Det var dem selv, der var overbevisende.

Jeg var der første gang i en uge. Den sidste dag slog den tanke ned i mig, at det er et held, at vi skal hjem i dag. For blev jeg her en uge mere, så ville jeg dø af lykke.

Siden er jeg vendt tilbage adskillige gange. Dels for at genoplade mine åndelige batterier, dels for at arbejde, for jeg har aldrig helt sluppet den historie. Jeg har skrevet omkring 500 artikler om åbenbaringerne, de fleste i nyhedsform på engelsk.

Mit troens øjeblik blev nogle for mig logiske følgeslutninger. Når dokumentationen holdt vand, måtte fænomenet være sandt. Hvor ufatteligt det end forekom. I mit journalistfag er der ikke noget over og ikke noget ved siden af dokumentation.

Min næste følgeslutning var, at hvis fænomenet er sandt, må fænomenets budskab også være sandt. Den tredje følgeslutning var den mest vidtrækkende. Hvis budskabet herfra er sandt, så er det her verdens vigtigste og mest vidtrækkende begivenhed.

I 1999 havde fænomenet stået på i 18 år. Der havde været masser af tid til, at uafhængige læger, psykologer og andre folk fra videnskaben kunne teste disse seere. Og seerne havde stillet op til, hvad de nu var blevet bedt om af forsøg.

Hvad vil det nu sige? Den samlede mængde dokumentation fylder tusindvis af sider, og det er til en start bevist, at seerne bryder en naturlov under åbenbaringerne. Deres strubehoveder bevæger sig, samtidig med at ingen omkring dem kan høre dem sige noget. Det er menneskeligt umuligt. Men det stemmer overens med, hvad de forklarer om at kunne høre sig selv, mens de taler med Jomfru Maria.