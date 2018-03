Hvis man kigger på årbogen, forekommer Ribe Stift at være landets mest konservative

4 stjerner

Det er tiltalende, at biskop Elof Westergaard går langt ned i redigeringen af Ribe Stifts store årlige skrivelse. At dømme efter skriftet er udgivelsen landets mest konservative stift, og spørgsmålet er, om man ikke er nødt til at være mere offensiv i dag

I forordet til Ribe Stifts Årbog hedder det programmatisk ”Det er læsning, der rykker”. Men årbogen rykker intet som helst. Den gør derimod noget andet. Den fastholder gammeldags kristendom som det bærende i den danske folkekirke. Det gælder helt ud i illustrationerne. De forestiller stort set alle kirkegængere, der har gjort den samme opdagelse, som denne signatur, når han sætter håret foran spejlet: Farvepatronerne er brugt op.