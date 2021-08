"Et ubeskrevet blad": Her er reaktionerne på Ane Halsboe-Jørgensen som ny kirke- og kulturminister

Et ubeskrevet blad. Sådan beskriver Peter Lodberg, der er teologiprofessor på Aarhus Universitet, landets nye kirke- og kulturminister.

Denne formiddag har Statsministeriet oplyst, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udnævnes til ny kultur- og kirkeminister, efter at Joy Mogensen (S) søndag meddelte, at hun trækker sig.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen (S), overtager uddannelses- og forskningsministeriet efter Ane Halsboe-Jørgensen.

Ifølge Peter Lodberg er det svært at sige, hvad den nye kultur- og kirkeminister kommer til at stå for.



"Jeg har aldrig hørt eller læst noget, hvor hun har ytret sig i kirke- og kulturdebatter. Mit indtryk er heller ikke, at hun har været specielt interesseret i det teologiske område. Vi var i kontakt med hende, fordi vi på Aarhus Universitet gerne vil have hævet antallet af teologistuderende på grund af præstemangel. Men der har hun været meget afvisende over at gøre noget," siger han.​

Heller ikke Bo Kristian Holm, professor i teologi ved Aarhus Universitet, har de store forventninger til skiftet:

"Dialog var ikke noget der prægede kirkeministeriet under Joy Mogensen, og heller ikke uddannelses- og forskningsminister under Ane Halsboe-Jørgensen," siger han og fortsætter:

"På universiteterne har vi jo haft erfaringer med Ane Halsboe-Jørgensen som uddannelses- og forskningsminister, og der blev vi skuffede. Vi oplevede blandt andet, at hun hverken havde forståelse for forskningsverdenen, eller ønskede dialog under arbejdet med udflytningen af de videregående uddannelser. Universiteterne sad inde med en masse viden, men den blev ikke rigtig efterspurgt."

I januar kunne man læse Ane Halsboe-Jørgensen udtale sig om religion i Kristeligt Dagblad. Dengang var anledningen, at et politisk flertal ville stemme for et beslutningsforslag om at etablere en privat læreruddannelse, som ville uddanne lærere ud fra et kristent udgangspunkt.

I den forbindelse sagde Ane Halsboe-Jørgensen til avisen, at hun var imod idéen, og at man burde passe på med at lave en alternativ uddannelse med et religiøst grundlag:

"Det er i sin grundsubstans bekymrende, at man vil lægge et religiøst grundlag ned over en uddannelsesinstitution, som offentligheden ikke har nogen styring med. Der er sat meget få ord på, hvad det vil sige, at den skal have et kristent udgangspunkt. Der er mange måder at være religiøs på. Vi har en stolt tradition med at forholde os til kristen kulturarv og almen dannelse, men det bliver problematisk i det øjeblik, man lægger et religiøst snit ned over skolelæreres uddannelse, hvis der ikke er offentlig styring."

Det var også i december, at den netop udnævnte kirke- og kulturminister blev inddraget i den førnævnte debat om, hvorvidt udregningen af ledige teologer var korrekt, når dimensioneringen af teologistudierne ikke tager højde for, at en del teologer vælger ikke at videreuddanne sig til præst, sådan som De Konservatives kirkeordfører, Birgitte Bergman (K), formulerede det i sit spørgsmål til Joy Mogensen og Ane Halsboe-Jørgensen. Det er den, lød svaret fra Ane Halsboe-Jørgensen, som til Kirke.dk udtalte, at folkekirken "skal blive bedre til at tiltrække nyuddannede teologer".

De nye ministre præsenteres klokken 11 ved Amalienborg.

"Af hensyn til situationen i Afghanistan vil der ikke blive gennemført overdragelser i de respektive ministerier i dag. Overdragelserne vil blive gennemført på et senere tidspunkt," skriver Statsministeriet.

Artiklen opdateres ...