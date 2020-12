Fælles melding fra kirkens top: Det er forsvarligt at gennemføre julegudstjenester

Mens ansatte ved kirkerne samler underskrifter ind for at få aflyst julens gudstjenester, er biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd enige om, at julens gudstjenester skal gennemføres

Myndighederne har vist kirken tillid, og derfor skal den tage ansvaret på sig og fejre julegudstjeneste.

Så klart er budskabet i en ny, samlet melding til landets sogne fra biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og Provsteforeningen.

Beskeden kommer, efter at præster og andre ansatte ved kirkerne i den seneste tid har udtrykt bekymring for smittespredning i forbindelse med de traditionelt velbesøgte gudstjenester juleaften. Der er sågar startet flere underskriftsindsamlinger mod gudstjenesterne, og på en af dem har over 1100 personer i skrivende stund skrevet under.

Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, siger, at meldingen kommer for at anerkende usikkerheden, men også for at slå fast, at julegudstjenesterne skal holdes, medmindre myndighederne melder andet ud.

”På pressemødet var der ros til kirkerne for den måde, vi har håndteret restriktionerne på, og jeg har tiltro til, at vi trygt kan gå til julegudstjeneste. Det er kirkens rolle at være den ventil, hvor håbet lyder. Det skal vi være i krig, ved naturkatastrofer og også under pandemier.”​​

Sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup Pastorat Poul Joachim Stender er en af dem, der har talt for, at kirkerne bør lukke juleaften. Og selvom han tager beskeden fra biskopperne og foreningerne til efterretning, mener han stadig, det ville være det rigtige at gøre.

”Hvor mennesker mødes, er der altid en risiko for smitte. Jeg synes, vi burde aflyse for dels at sende det signal, at vi er solidariske med resten af samfundet i denne nedlukning, og dels for at sende et signal om, hvor alvorligt det her er, og at folk skal passe på derhjemme,” siger Poul Joachim Stender. ​