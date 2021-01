Faldende dåbstal kan presse folkekirken

Coronakrisen har betydet, at mange forældre har undladt at få deres børn døbt. Det skubber til en i forvejen negativ tendens i folkekirken, der skal rettes op på, siger kirkefolk

Arthur Kronvolds dåb skulle have været en fest for hele familien og alle vennerne. Med hjemmelavede invitationer, en stor dåbskage og et selskabslokale pyntet med balloner. Men nu bliver den nok ikke til noget.

Forældrene Cecilie og Johan Kronvold fra Kværkeby ved Ringsted besluttede nemlig for nogle dage siden at aflyse barnedåben for deres tre måneder gamle søn, som ellers skulle have fundet sted den 20. februar.

"Det skulle have været en rigtig stor dag med familie og venner. Men nu kan vi ikke få alle dem med, som vi gerne vil, på grund af restriktionerne. For os betyder det noget at få lov til at gå op ad kirkegulvet med barn og gudmor, mens alle vennerne er der. Nu var det endelig vores tur til at få det minde. Men det kan ikke lade sig gøre sådan, som vi havde håbet,” siger Cecilie Kronvold.

Selvom det er en mulighed at udskyde dåben til sommer, hvor nogle af restriktionerne formentlig er hævet, har familien Kronvold et helt andet praktisk problem: Dåbskjolen, der går i arv i familien, kommer ikke til at passe til den tid.

”Så derfor har vi besluttet at tænke i helt andre baner,” siger Cecilie Kronvold.

Den beslutning er hun langt fra den eneste forælder, der har taget på sit barns vegne i det forgangne år.

Ifølge tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er der de første otte måneder af 2020 kun blevet døbt 76 procent af de danskere, som blev døbt i den samme periode i 2019.

Normalt bliver der døbt omkring 40.000 på et år. Og selvom nye tal fra september og oktober tyder på, at kirkerne har indhentet nogle af dåbene i den sidste del af året, står det alligevel klart, at en stor del af det seneste års nyfødte simpelthen ikke er blevet døbt, forklarer Birgitte Graakjær Hjort, der er leder ved FUV.

”Vi venter på at få tallene fra de to sidste måneder af 2020, men det ser ud til, at vi får et fald på i hvert fald omkring 15 procent. Det er cirka 6.000 færre dåb i 2020 end i 2019. Men det kan sagtens være flere end det,” siger hun.

Fordi der fortsat er restriktioner i kirkerne her i begyndelsen af 2021, er der altså ikke udsigt til, at faldet bliver indhentet foreløbig. Og de manglende dåb er et stort problem for folkekirken, som i forvejen kæmper med at overbevise danske forældre om, at de skal lade deres børn døbe, lyder det fra Birgitte Graakjær Hjort.

”Det har konsekvenser, fordi det skubber til en i forvejen negativ udvikling med nedadgående dåbstal. På sigt kan det betyde, at dåben mister sin folkelige forankring, hvis der bliver en større del af befolkningen, som ikke bliver døbt. Det kan betyde, at nogle familier simpelthen mister den selvfølgelighed, det er, at man lader sit barn døbe. Det må vi handle på,” siger hun.

I Gentofte Provsti har provsten, den kommende biskop over Helsingør Stift Peter Birch, i en årrække arbejdet med at bevidstgøre valget om dåb lokalt. Blandt andet får alle nybagte forældre, hvor den ene eller begge er medlemmer af folkekirken, tilsendt en dåbsfolder kort efter fødslen.

Med de manglende ”coronadåb” ser Peter Birch en fremtidig udfordring for kirken, som handler om at kommunikere, at dåb er noget mere end en navngivning af spædbørn.

"Det er vigtigt, at vi markerer dåbens betydning som noget, der er bredere og dybere end traditionen. Dåben er jo et ritual, der formulerer Guds løfte om, at vi må leve i tro, håb og kærlighed. Og det giver mening, at vi i kirken kan samles om det. Vi skal også kommunikere, at dåben ikke er noget aldersbetinget, og at man kan blive døbt både som treårig og som 80-årig. Det er den samme dåb,” siger Peter Birch.

“Der er formentlig nogle forældre, der vil spekulere i, om deres to-treårige barn gider at have vand i håret eller vil stritte imod hele vejen op ad kirkegulvet. Det må vi finde nogle løsninger på, så det ikke er sådan nogle lavpraktiske forhindringer, der stopper folk fra at få deres børn døbt. Vi skal arbejde med at udvikle nogle nye former, der fungerer nu, og når vi kommer på den anden side af coronakrisen,” siger han.

De nye former kunne være dåbsgudstjenester, der minder om børnegudstjenester. Eller såkaldte ”tumlingegudstjenester”, foreslår Karen Marie Leth-Nissen, der er gæsteforsker ved Det Teologiske Fakultet i København, projektmedarbejder på FUV, og i årevis har beskæftiget sig med danskernes forhold til dåb.

Hun var også med til at udarbejde den rapport, som FUV udgav sidste år med de foreløbige konklusioner om folkekirkens coronahåndtering.

"Jeg tror, der kommer til at være et par coronaårgange, hvor dåben for nogle familiers vedkommende bare ikke blev til noget. Dem skal der være et tilbud til senere hen, for eksempel noget der minder om drop-in dåb. Noget, som gør det nemt for familier, der ikke orker det med uvisheden omkring festlighederne bagefter. Sådan nogle tilbud, tror jeg faktisk, folkekirken er mega-god til at finde på,” siger Karen Marie Leth-Nissen.