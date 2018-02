Voxpop: Hvorfor holder vi faste?

Efter weekendens fastelavnsfejring begynder kirkeårets 40 dage lange fasteperiode. Kristeligt Dagblad har talt med fire personer, der har valgt at holde fasten og spurgt, hvad de får ud af at gennemleve den

Jeg begynder altid fasten med at gå til gudstjeneste askeonsdag, hvor man bliver mindet om de mørke sider i sig selv og om sin egen skrøbelighed. Derfra faster jeg fra alkohol, sukker og fastfood indtil påske. Sådan har jeg gjort i over 10 år. For mig handler det om at kunne mærke, at jeg giver afkald på noget. Og det mærker jeg for alvor med sukkeret, hvor jeg hele tiden skal takke nej til kage og slik. Især de første tre dage er ret hårde at komme igennem.