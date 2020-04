Fejl i ny bibeloversættelse: Frænde er blevet til fjende

I den nye oversættelse af Bibelen 2020 er det hebraiske udtryk for ”frænde” oversat til ”fjende”. Det er en fejl, der vil blive rettet i næste oplag, siger Bibelselskabet, der står bag udgivelsen. Man burde lægge et rettebrev ind i det nuværende oplag, mener tidligere generalsekretær for Bibelselskabet

Den ny oversættelse af Bibelen til nudansk er blevet beskyldt for at falde på knæ for tidens klimapolitik. Den har fået kritik for at udelade begreber som synd og for at gøre sproget mere kønsneutralt. Men indtil forleden var der ikke konstateret eksempler på deciderede fejl i ”Bibelen 2020”, som den ny oversættelse kaldes.

Det er der imidlertid nu, må Bibelselskabet, som står bag udgivelsen, erkende. I et vers i Salmernes Bog kapitel 88 har man nemlig brugt ordet ”fjende”, hvor der egentlig skulle stå ”frænde”. Og de to ord betyder jo det stik modsatte, bemærkede filosoffen Peter Tudvad, som opdagede fejlen og efterfølgende lagde sit fund på Facebook.

Fejlen opstod første i gang i 2017 i en ny oversættelse af Salmernes Bog, der blev udgivet som led i et større projekt, der nu er samlet i Bibelen 2020. Men det er bestemt en fejl at bruge ordet ”fjende” i dette vers, lyder det fra teologisk professor emeritus Niels Jørgen Cappelørn, der var generalsekretær i Bibelselskabet og med til at oversætte den autoriserede bibel i 1992.

”Det er desværre en decideret fejl, der har sneget sig ind her. Det er svært at komme udenom, at det hebraiske ord, der bliver oversat, betyder det helt modsatte af ordet ’fjende’, som der nu er kommet til at stå. Det er utroligt ærgerligt, og jeg føler med de oversættere i Bibelselskabet, der står bag. Jeg ved, hvor grusomt det er at lave fejl i tekster. Alle kommer til at lave fejl, men når det drejer sig om Bibelen, må der ikke være fejl,” siger han.

Det er dog ikke så slemt, at man bør overveje at trække udgivelsen tilbage, tilføjer den tidligere generalsekretær. Hvis han stod i spidsen for projektet, ville han i stedet have beklaget og lagt et rettebrev ind i de eksemplarer af Bibelen 2020, der endnu ikke er solgt.

”Og så kan man rette fejlen i næste udgave. Jeg vil ikke bagatellisere fejlen, men en vis rimelighed må der være plads til også her. Verset hører ikke til de mest centrale tekster i Bibelen,” siger Niels Jørgen Cappelørn.

Else Holt, der er lektor emeritus i Det Gamle Testamente ved Aarhus Universitet, var ansvarlig for den første oversættelse af det vers, hvor fejlen opstod. Hun kalder det en ærgerlig fejl.

”Det er mig, der har skrevet det forkert lige fra starten. Og den fejl er gået igennem et omhyggeligt korrekturarbejde og redigeringsarbejde, uden at nogen har fanget den. Det tror jeg skyldes, at ’ven og fjende’ ligger godt i munden, godt i pennen og egentlig giver god mening i sammenhængen, fordi teksten handler om at være helt forladt af Gud. Jeg og andre har så åbenbart ikke studset ved fejlen, fordi det i sammenhængen giver mening, at man er så forladt, at selv ens fjende er revet bort,” siger hun.

Oversætteren blev gjort opmærksom på sagen i lørdags og brugte dagen på at ærgre sig. Men så må man også komme videre, tilføjer hun:

”Man kan ikke undgå fejl, men det er selvfølgelig helt vildt træls. Det er umuligt at undgå fejl. Nogle bliver fanget, og andre gør ikke. Denne blev ikke fanget, og så kan man bare trøste sig ved, at fejlen ikke har voldsom stor betydning for forståelsen.”

Skal man udlægge det sådan, at du siger skidt pyt?

”Nej, hvis man fortolker mine ord sådan, er det virkelig, virkelig trist. Jeg siger ikke pyt, men at fejl er menneskelige vilkår. Kun i Himmelen er der ingen fejl.”

Birgitte Stoklund, der er generalsekretær i Bibelselskabet, blev først gjort opmærksom på fejlen i går. Hun oplyser, at man vil rette fejlen i næste oplag af Bibelen 2020 og i e-bogen. Bibelselskabet vil derudover overveje, om verset skal ændres i lydbogen. Derimod afviser hun, at der vil blive lagt et rettebrev i de udgaver, der endnu ikke er solgt.

”Det er en fejl, der er opstået i første udkast, og som altså er blevet overset af mange mennesker gennem hele processen. Denne oversættelse af Salmernes Bog har desuden været på gaden siden 2017, men det er først nu, at der er en, der opdager fejlen. Måske fordi det ikke er blandt de mest brugte vers. Jeg synes naturligvis, at det er meget, meget ærgerligt. Men samtidig må man sige, at fejl sker, når mennesker er involveret.”

Må man godt sige sådan, når det drejer sig om Bibelen? Her må der jo absolut ikke være fejl, bliver der sagt.

”Det må der ikke. I princippet må der jo heller ikke være fejl i aviser og andre bøger, men det er jo helt uundgåeligt. Her har vi 1600 siders oversættelse, som har været igennem mange hænder og omfattende korrekturlæsning, uden at nogen har studset over fejlen. Den har endda været tilgængelig for alle siden 2017, men ingen havde opdaget fejlen før nu.”

Hvorfor lægger I ikke et rettebrev ind?

”Der skal mere alvorlige fejl til, at vi vil lægge et rettebrev ind. Der er ikke tale om den autoriserede bibel her, så jeg mener, at det er tilstrækkeligt, at rette i e-bog og i næste udgave.”