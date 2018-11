Filosof: Med det største i livet fulgte også tilintetgørelsen og døden

Da filosof Anne Marie Pahuus fødte sit tredje barn, var lykken over det nye liv så stor, at det føltes uvirkeligt. Det var også første gang, hun stiftede bekendtkab med livets sårbarhed

Da jeg fødte mit yngste barn for fem år siden, var det en kæmpestor lykke, men også en dyb oplevelse af at have fået noget, der var for godt til at være sandt. Jeg havde det, som om jeg drømte. Hun var der og var så smuk og så virkelig, og samtidig kunne jeg ikke forstå det som virkeligt. Det føltes, som om jeg skulle korrigere hele min virkelighedsopfattelse for at få det her underfulde til at passe ind.

Det tog over et år, før jeg ikke længere havde en følelse af, at lige om lidt ville jeg vågne af en drøm og opdage, at det alligevel ikke var virkeligt. Men gradvist mødtes virkelighed og drøm, og tilbage er nu en dyb taknemlighed over, hun er her – et unikt menneske uden for mig, som jeg har fået lov at få et makkerskab med.

Det er jo ikke sådan, at mine to ældste børn betyder mindre for mig eller giver mig mindre glæde. Men deres fødsler var ikke på samme måde som en forrykkelse af min virkelighed.

Graviditeten med min yngste var ikke planlagt, og fordi jeg var over 40 år, blev jeg fulgt tæt, og der blev lavet alle de her undersøgelser og scanninger, og da jeg så hende på scanningen og siden, da hun var blevet født, oplevede jeg en grundlæggende dyb taknemlighed, samtidig med at det var, som om døden rykkede tættere på. Det var, som om med det største i livet kom også det onde, tilintetgørelsen og døden tæt på. Jeg følte meget stærkt, at jeg måtte holde mig i live for hendes skyld, fordi hendes liv var så meget vigtigere end mit – større end mig og for godt til at være sandt.

Da jeg kom hjem fra hospitalet, og vi lagde det her lille barn i dobbeltsengen, tænkte jeg, at følelsen af overvældelse ville forsvinde i barselsorlov og babypleje og alt det der. Men der gik mange måneder, hvor jeg ikke kunne slippe af med følelsen af, at det ikke var virkeligt.

Der var også en fortvivlelse i det, en frygt for tilintetgørelse. Det var nok første gang, jeg for alvor stiftede bekendtskab med den sårbarhed, der ligger i selve livet. Det er vel det, som nogle med et teologisk begreb kalder arvesynden – at menneskelivet og livet mellem mennesker rummer ondskab og ødelæggelse og tilintetgørelse. Det har været tydeligere for mig siden. Ikke som en angst eller en frygt, men som en forsoning med døden og tilintetgørelsen som en del af livet.

Det var en erfaring af kærlighed som noget helt ubetinget. Men samtidig af skrøbelighed og af, at noget kunne være så stort, at det var større, end jeg kunne ønske mig.

Så det var ikke et stort brud med det teologiske grundsyn, jeg er vokset op med og også synes, at jeg møder i kirken: at kærligheden i bund og grund er kernen i det kristne budskab. Det har været min fars forståelse og også det, jeg har hørt min mor prædike.