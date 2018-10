Flere udlændinge lærer dansk med kirkelig hjælp

Siden det blev indført, at udlændinge selv skal have penge op af lommerne for danskundervisning, har kirkelige organisationer mærket større interesse. Særligt kirkens konservative fløj er aktiv med sprogkurser

Der er større og større efterspørgsel på kirkelige tilbud om gratis danskundervisning rundt om i landet. Det oplever man hos Internationalt Kristent Center (IKC), der står for Indre Missions tværkulturelle arbejde. Centret har haft en mærkbar stigning i antallet af deltagere på danskkurserne i både Aarhus og København på det seneste. En nærliggende forklaring er ifølge Peter Mikkelsen, leder af IKC i Østjylland, at der blev indført brugerbetaling på danskuddannelse i det offentlige den 1. juli.

”Vi oplever en stigning i antallet af udlændinge, der får danskundervisning hos os. Der er især kommet mange nye til i løbet af august og september i år, efter at de nye regler for brugerbetaling er trådt i kraft. Vi oplever, at mange ville vælge dansk fra, hvis de ikke havde adgang til et tilbud, som var gratis,” siger Peter Mikkelsen og oplyser, at 90 nye elever er begyndt på kurserne siden august i år, hvilket er 35 flere end sidste år på samme tid. Han er dog påpasselig med at konkludere, at det udelukkende skyldes de nye regler, for der kan være andre faktorer, der spiller ind.

De kirkelige tilbud har tidligere især fungeret som et supplement til den offentlige danskuddannelse, men nu udgør disse hovedstammen i undervisningen, sommetider i kombination med andre gratis tilbud, fortæller Peter Mikkelsen. Lovændringen fra juli betyder, at selvforsørgende udlændinge som studerende, arbejdstagere og EU-borgere, der før var berettigede til gratis danskundervisning, nu skal betale en del af omkostningerne selv. Hvert af de seks offentlige moduler koster en udlænding 2000 kroner, ligesom der skal betales et depositum.

Der har været en tilsvarende udvikling i elevantallet i IKC i København, hvor Majken Strømme Rokni er tværkulturel medarbejder og underviser i dansk.