Flere partier klar til at genåbne kirker

Påsken står for døren, men kirkens porte er lukkede. Flere kirkeordførere er gået til ministeren for at finde en løsning, så kirker kan åbnes og påsken fejres behørigt

For tiden hastebehandles der flere love i Folketinget, som skal udvide lukkeloven, så butikker kan holde åbent påskedag. Samtidig lægges der op til, at alle trossamfund skal behandles som andre kulturinstitutioner, hvor der skal være lukket hele tiden fra mandag til søndag.

Så mens landets dagligvarekæder og byggemarkeder stadig holder åbent, er kirkerne lukket for alle andre end enkelte medarbejdere og ved særlige kirkelige handlinger.

Det har udløst et høringssvar til Folketingets sundheds- og ældreudvalg fra Lisbet Christoffersen, professor i religions- og kirkeret ved Roskilde og Københavns Universiteter. På baggrund af andre landes måder at håndtere coronakrisen giver hun en række konkrete anbefalinger til, hvordan hun mener, at staten bør agere i forhold til folkekirken. I høringssvaret står der blandt andet:

”Det anbefales, at Folketinget vurderer, om der kan gives individuel adgang til religiøse bygninger under overholdelse af samfundets almindelige krav om antal og afstand.”

Kristeligt Dagblad har spurgt en række politiske ordførere, hvad de mener om problemstillingen. Den konservative kirkeordfører Orla Østerby er allerede gået til kirkeminister Joy Mogensen (S) og har bedt hende kigge på reglerne.

”Vi havde ordførermøde med ministeren her for nylig. Jeg opfordrede hende til at gå tilbage til regeringen og løfte det med kirkerne, så de samme regler kunne gælde der som andre steder i samfundet,” siger han.

”Jeg synes, det er barokt, at man påskedag, den helligste dag i kirkeåret, har kirkerne lukket, mens Bilka har fået lov til at holde åbent. Så kan man stå i kø i Bilka og risikere at blive smittet, mens kirkedørene er lukkede. Det er en helt mærkelig situation. Så ministeren blev opfordret til, at kirkerne kunne holdes åbne, så længe reglerne blev opretholdt der som i den øvrige del af samfundet,” siger han.

Tidligere på ugen udtalte Dansk Folkepartis kirkeordfører, Marie Krarup, her i avisen, at hun fandt det absurd, at Føtex kunne holde åbent, når folkekirken ikke kunne. Hun ville derfor ligesom Det Konservative Folkeparti tage problemet op med kirkeministeren. Også Venstres kirkeordfører, Louise Schack Elholm, vil opfordre ministeren til at se på, om det ikke er muligt at finde en måde at holde kirken åben.

”Det virker meget kategorisk, den måde man har lukket kirkerummet på: At man ikke kan gå ind i kirken og bede en bøn for sig selv. Min opfordring til kirkeministeren er, at man finder en måde at holde kirkerne åbne, hvor man samtidig tager hensyn til smitterisikoen. Vi står også foran påsken, som er den største kristne højtid, og jeg synes, det burde være oplagt at lempe reglerne lidt,” siger hun.

Enhedslistens kirkeordfører, Christian Juhl, er også åben for at lempe reglerne og se på muligheden for at åbne kirker i hverdagene, dog ikke i påsken.

”Jeg har ikke noget imod, at vi kiggede på, at kirker kunne holde åbent i hverdagene. Hvis folkekirken kan håndtere afstandskravene, så er det for mig at se ikke et problem, at tre-fire mennesker vil ind og bede en bøn, hvis de holder afstand til hinanden. Men vi vil ikke til at male gule streger på gulvet. Så der skal være en ansvarlig folkekirke med nok personale, der sørger for at opretholde retningslinjerne,” siger Christian Juhl.

Påsken er dog en anden sag.

Christian Juhl ønsker ikke at åbne for gudstjenester i påsken, da han frygter, at man i så fald ville bringe en relativt stor gruppe af ældre mennesker i risiko for smittefare.

Radikale Venstres kirkeordfører, Marianne Jelved, synes, det er fornuftigt, at reglerne er så hårde, som de er.

Hun mener, der skal gøres, hvad der kan for at bekæmpe smitten, og derfor bør kirkerne holdes lukket 14 dage endnu.

”Det er ekstremt vanskeligt at håndtere mere end 2000 kirker. Det kan ikke lade sig gøre. Og hvis man først åbner op et sted, så bliver det svært at håndtere,” siger hun.

”Man kan fejre påske hjemme hos sig selv, slå op i Bibelen og læse i skriften. Det er bare en overgang, kirkerne er lukket. Det varer ikke for evigt. Jeg vil ikke tage nogen initiativer til at ændre det,” lyder det fra kirkeordfører Marianne Jelved.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen (S).